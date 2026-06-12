Menu Rechercher
Commenter 11
Coupe du Monde

CdM 2026 : la ministre des Sports va assister au premier match de la France

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Didier Deschamps et Lucas Hernandez @Maxppp

Marina Ferrari, la ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative, se rendra à New York lundi et mardi pour soutenir l’Equipe de France. Elle assistera au premier match des Bleus à la Coupe du Monde contre le Sénégal, prévu ce mardi à 21 heures au MetLife Stadium d’East Rutherford. Une présence traditionnelle et qui marque le soutien du gouvernement pour l’entrée en lice des joueurs français dans la compétition.

La suite après cette publicité

Au-delà de ce rendez-vous avec les Bleus, ce déplacement sera l’occasion pour la ministre d’échanger avec la NHL en vue des Championnats du monde de hockey sur glace organisés en France en 2028. Un temps de rencontre avec des entreprises américaines et françaises est également programmé, en présence du président de la FFF, Philippe Diallo.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
France

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
France Flag France
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier