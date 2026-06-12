CdM 2026 : la ministre des Sports va assister au premier match de la France

Marina Ferrari, la ministre des Sports, de la jeunesse et de la vie associative, se rendra à New York lundi et mardi pour soutenir l’Equipe de France. Elle assistera au premier match des Bleus à la Coupe du Monde contre le Sénégal, prévu ce mardi à 21 heures au MetLife Stadium d’East Rutherford. Une présence traditionnelle et qui marque le soutien du gouvernement pour l’entrée en lice des joueurs français dans la compétition.

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Au-delà de ce rendez-vous avec les Bleus, ce déplacement sera l’occasion pour la ministre d’échanger avec la NHL en vue des Championnats du monde de hockey sur glace organisés en France en 2028. Un temps de rencontre avec des entreprises américaines et françaises est également programmé, en présence du président de la FFF, Philippe Diallo.