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Coupe du Monde

CdM 2026 : Miroslav Klose réagit après la perte de son record

Par Allan Brevi
1 min.
Miroslav Josef Klose @Maxppp

Ce lundi, Lionel Messi a encore davantage marqué l’histoire du football, et Miroslav Klose a tenu à le saluer publiquement après que l’Argentin est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec désormais 18 réalisations. L’ancien attaquant allemand, jusque-là détenteur du record, a accepté avec élégance d’être dépassé, allant même jusqu’à encenser le joueur argentin sans réserve. Dans une déclaration accordée à la Süddeutsche Zeitung, il a affirmé : « Lionel Messi est, pour moi, le meilleur footballeur de tous les temps. Félicitations, champion ! », qualifiant également l’Argentin de « génie ».

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Ce passage de témoin s’est construit au fil des matchs de cette Coupe du Monde 2026, où Messi a d’abord égalé le record avec un triplé face à l’Algérie, avant de le dépasser en inscrivant un doublé contre l’Autriche (2-0). Déjà admiratif avant même d’être détrôné, Klose avait anticipé cet instant, estimant que ce record était voué à tomber et se réjouissant qu’il soit battu par l’Argentin : « le record allait être battu tôt ou tard, et je suis ravi que Messi l’ait fait ».

Pub. le - MAJ le
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