Chelsea - RB Salzbourg : les compositions officielles

Pour son premier match en tant qu’entraîneur de Chelsea, Graham Potter accueille le RB Salzbourg à Stamford Bridge, match comptant pour la deuxième journée de la Ligue des Champions (Suivez la rencontre en direct sur notre live commenté). Les Londoniens doivent tout d’abord se rassurer après la défaite contre le Dynamo Zagreb lors de la première journée et face à la situation compliquée que traverse le club après le départ de Thomas Tuchel. Les Blues alternent entre succès difficilement acquis et défaites depuis le début de la saison et Salzbourg n’est pas forcément la meilleure équipe pour commencer son mandat d’entraîneur. Rencontre déjà primordiale. Et pour son premier match à la tête des Blues, Potter change de système. C’est un 4-3-3 avec Thiago Silva et Azpilicueta en défense centrale. Kovacic est titulaire au milieu tout comme Aubameyang à la pointe de l’attaque.

En face c’est une équipe de Salzbourg en pleine forme dans son championnat qui se déplace à Londres. Une seule défaite en tout début de saison pour les hommes de Matthias Jaissle et un bon match contre l’AC Milan (1-1). Malgré la perte de quelques hommes forts à l’intersaison, notamment Mohamed Camara parti à Monaco, l’idée de jeu ne change pas et le système reste le même pour cette équipe qui ne fait certainement pas le déplacement pour rien. Le 4-4-2 en losange est toujours là avec Okafor et Fernando pour le duo d’attaque, Sucic en meneur de jeu. Le capitaine Ulmer est bien présent sur la gauche de la défense.

Chelsea : Arrizabalaga - James, Azpilicueta (cap.), Thiago Silva, Cucurella - Mount, Jorginho, Kovacic - Sterling, Aubameyang, Havertz.

RB Salzbourg : Köhn - Dadic, Pavlovic, Bernardo, Ülmer (cap.) - Capaldo, Seiwald, Kjærgaard - Sucic - Okafor, Fernando.

