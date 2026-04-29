L’OL va déjà boucler sa première recrue !

Il y a un an, il était difficile voire impossible d’imaginer la saison qu’allait vivre l’OL. Au bord du gouffre d’un point de vue financier et même relégué temporairement par la DNCG, le club rhodanien a finalement été maintenu dans l’élite du football français mais avec un affaiblissement certain de son effectif. Du moins sur le papier. Car depuis le début de saison, la formation de Paulo Fonseca affiche un niveau assez impressionnant. À trois journées de la fin, l’OL est sur le podium de la Ligue 1 et clairement en course pour une qualification en Ligue des Champions à l’issue de la saison. Un objectif quasi inespéré en août dernier.

La suite après cette publicité

Pour Lyon, il va aussi falloir penser à la saison prochaine rapidement. Et forcément, qui dit saison prochaine dit un mercato d’été important et qu’il faudra bien négocier en se renforçant. Ces derniers mercatos, la cellule de recrutement se distingue par des coups peu coûteux mais bien sentis à l’image d’Afonso Moreira, recruté pour 2 millions au Sporting, et qui s’est complètement révélé ou encore Pavel Šulc, acheté pour 7,5 millions d’euros à Viktoria Plzen.

L’OL double l’OGC Nice !

Mais l’OL sait aussi recruter en Ligue 1. Et cela devrait encore se confirmer cet été. Selon les informations du quotidien L’Équipe, l’Olympique Lyonnais est en passe de récupérer le tout jeune Kaïl Boudache en provenance de l’OGC Nice. Le jeune ailier de 19 ans s’est révélé cette saison. Lancé par Claude Puel en janvier dernier, il a rapidement montré ses qualités et a déjà disputé 15 matchs (2 buts). Mais alors que les négociations pour un premier contrat pro sont à l’arrêt avec Nice, c’est l’OL qui va donc en profiter.

La suite après cette publicité

Selon le quotidien français, Kaïl Boudache a déjà passé sa visite médicale ce lundi avec l’OL. Il devrait signer un contrat jusqu’en 2029 avec deux années en option et cela devrait être officialisé début juillet. Rien n’est signé, mais un accord verbal existe entre le joueur et l’OL qui lui a présenté un projet sportif séduisant avec forcément Paulo Fonseca au cœur du projet. L’OL met donc la main sur un nouveau jeune talent du football français qu’il faudra suivre attentivement. Car sur ses premières entrées à Nice, le natif d’Alès a montré de très belles choses.