National 2 : un choc annoncé qui va tout décider pour Bordeaux !

Pour trouver un match aussi lourd de sens dans l’histoire récente des Girondins de Bordeaux, il faut remonter au 26 mai 2023. Ce fameux Annecy-Bordeaux en Ligue 2, perdu 1-0, qui avait signé l’échec de la remontée en Ligue 1 et donc indirectement la chute du club par la suite. Trois ans plus tard, le club au Scapulaire est toujours en reconstruction, toujours à tenter de remonter les échelons. Souvent en vain. Et ce samedi, c’est à Bayonne, en National 2, que les Girondins jouent la partition la plus importante de ces trois dernières années même si d’autres opportunités ont existé cette saison, notamment face au leader. Bordeaux pointe à trois points de la première place occupée par La Roche-sur-Yon. Face à Bayonne, troisième de la poule A, les Bordelais ont tout à gagner et tout à perdre en l’espace de 90 minutes.

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Le contexte est d’autant plus inespéré que Bordeaux a failli tout gâcher il y a quelques semaines. Face au leader La Roche, en supériorité numérique pendant quasiment 80 minutes, les Girondins n’avaient pas réussi à faire la différence et avaient laissé filer des points précieux en finissant par s’incliner dans les derniers instants. Un résultat qui avait alimenté une vraie crise. Bruno Irles, le coach, n’y a pas survécu. Limogé quasiment dans la foulée, il a laissé la place à Rio Mavuba en tant qu’entraîneur par intérim. L’ancien milieu de terrain international, figure emblématique du club, a pris les rênes dans un contexte délicat. Et pour l’instant, il s’en sort remarquablement bien avec notamment une victoire éclatante le week-end face à Montlouis (4-1) obtenue à dix contre onze après l’expulsion de Ludéric Etonde, qui purge d’ailleurs une lourde suspension (5 matches) et sera absent pour le reste de la saison. « On a fait un très bon match, on a été solidaires, on a montré du caractère. Je suis très fier de ces joueurs », déclarait Mavuba après la rencontre. Un succès qui garde en vie le club à trois journées de la fin.

Rio Mavuba a gagné le droit d’y croire

Ce samedi, le déplacement à Bayonne est scruté de près, parce que les scénarios sont multiples et les enjeux nombreux. En cas de victoire, Bordeaux est mathématiquement assuré de finir deuxième de la poule A et jouera bien le titre jusqu’au bout. Dans ce cas, Bayonne serait également mathématiquement éliminé de la course à la montée. En cas de nul, Bordeaux garde trois points d’avance sur les Basques avec deux journées restantes. Leur destin serait toujours en main pour la 2e place au moins, mais la moindre erreur relancerait Bayonne. En cas de défaite par plus de deux buts d’écart, Bayonne passerait devant et Bordeaux perdrait la maîtrise de son sort. Le scénario à éviter à tout prix. La victoire surtout permettrait de mettre la pression pour la première place puisqu’il n’y a que 3 points d’écart avec le leader.

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Et dans ce cas, le rêve est permis même s’il dépend évidemment de ce que fait La Roche en même temps. Si le leader trébuche à Granville, Bordeaux pourrait rester en course pour le titre jusqu’à la dernière journée en revenant à hauteur. Si La Roche gagne, les Vendéens filent vers la Ligue 3 mais Bordeaux aura encore 2 journées pour espérer un faux pas du leader tout en faisant un sans-faute de son côté pour monter en étant champion de N2. L’autre possibilité, et là il faut sortir les calculatrices : monter grâce au classement des meilleurs deuxièmes de N2 (trois poules en N2). Cette règle, spécifique à la National 2, permet au meilleur deuxième de toutes les poules de décrocher une montée supplémentaire s’il y a au moins deux descentes administratives de National (future Ligue 3), ce qui semble être la tendance vu le contexte financier du foot français. Mais la règle est particulière car elle ne prend en compte que les résultats des 2es face au top 6 de leur poule à l’instant T. D’après le règlement de la FFF, un mini championnat est réalisé entre le deuxième de chaque groupe face aux équipes classées 1er, 3e, 4e, 5e et 6e de la poule. Donc le classement change régulièrement si une équipe sort du top 6 par exemple. À ce jeu, Bordeaux est actuellement bien placé dans ce classement, et chaque point accumulé face à Bayonne pèse double. Au classement des meilleurs deuxièmes, Bordeaux est 2e (11 points) derrière Haguenau (12 points) et devant Cannes (7 points) mais tout change d’une semaine à l’autre. Dans tous les cas, les hommes de Rio Mavuba n’ont qu’une chose à faire : gagner. Pour espérer jusqu’au bout. Et pour un club qui attend de remonter depuis trois ans, ce samedi à Bayonne a des allures de rendez-vous avec l’histoire.