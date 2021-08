PSG : un proche de l'émir confirme la signature de Lionel Messi !

Depuis jeudi dernier, 19h46 heure française, et l'annonce de la non-prolongation de Lionel Messi au FC Barcelone, l'Argentin a été envoyé partout : du Paris Saint-Germain à Manchester City en passant par Chelsea. Mais nous vous l'évoquions ce vendredi, le PSG aurait déjà tout préparé pour la signature de la Pulga. S'il n'y a aucune officialisation pour le moment, un proche de l'émir du Qatar, propriétaire du club de la capitale, a confirmé l'arrivée de l'ex-numéro 10 du Barça sur ses réseaux sociaux.

En effet, Khalid Bin Hamad Al Thani, demi-frère de Tamam, a posté sur son compte Twitter un photomontage de Lionel Messi avec le maillot du Paris Saint-Germain accompagné d'une description : «Les négociations officiellement conclues. Annonce plus tard». Alors, confirmation de la signature ou simple coup de bluff ? Réponse dans quelques jours.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII