EdF : Hugo Ekitike croit en ses chances pour être dans la liste du Mondial

L’équipe de France s’est imposée 2 buts à 1 face au Brésil. Titulaire avec les Bleus, Hugo Ekitike a rendu une bonne copie. Présent dans les duels, très mobile et surtout auteur du but du break, le joueur de Liverpool a sans douter marqué des points en vue de la Coupe du monde. À l’issue de la rencontre, l’ancien Parisien a fait preuve d’humilité.

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« C’est plaisant, ce sont les matches que je regardais à la télé. Très content de jouer cette nation mythique. Gagner à la fin, c’est le Graal. J’essaye juste de faire mon boulot, de bien m’intégrer dans le collectif. Avant de chercher qui font des performances, il faut des joueurs bons pour le groupe. Avec des joueurs comme Kylian et Ousmane, j’ai la possibilité d’aller où je veux. J’aime pouvoir être libre et tant mieux si je gagne des points. Je prends du plaisir et j’aide l’équipe de France à gagner. J’ai encore beaucoup de progrès à faire, c’est une année charnière pour moi. C’est une vraie fierté, je prends tout ce qui est à prendre. j’espère que je serai là et je continue à faire ce que je fais », a-t-il confié au micro de TF1.