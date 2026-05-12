OM : Mason Greenwood fait une énorme annonce pour son avenir !

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une saison extrêmement compliquée sur le plan sportif et que l’arrivée d’Habib Beye sur le banc n’a pas permis d’inverser la dynamique, un joueur continue malgré tout de sortir du lot : Mason Greenwood. Auteur de 26 buts toutes compétitions confondues, dont 16 en Ligue 1, l’attaquant anglais s’est imposé comme le principal rayon de soleil du club phocéen cette saison. Malgré quelques trous d’air, l’ancien de Manchester United n’a pas forcément été aidé par un collectif souvent aux abois cette saison.

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Ces dernières semaines, les tensions autour du vestiaire marseillais et sa relation supposée délicate avec le staff laissaient d’ailleurs penser à un possible départ cet été. Malgré son passé sulfureux, l’ailier de 24 ans restait très courtisé en Europe, selon les dernières informations de la presse italienne. En effet, de l’autre côté des Alpes, on affirme que la Juventus Turin, l’Atlético de Madrid et le Borussia Dortmund seraient intéressés à l’idée de recruter Mason Greenwood. Des informations qui annoncent un transfert inéluctable de Marseille ?

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«J’espère rester», Greenwood annonce la couleur pour cet été

Pas forcément. Au-delà de ces intérêts qui peuvent parfois ne pas toujours se confirmer sur le long-terme, il faudra sûrement voir d’ici quelques jours où l’OM termine au classement pour voir si un avenir sur la Canebière est jouable sportivement pour l’Anglais. Au-delà de ça, il faut savoir ce que veut faire le joueur. Et présent ce lundi soir lors de la cérémonie des Trophées UNFP, où il a été récompensé par une place dans l’équipe type de Ligue 1, l’ancien joueur de Manchester United a envoyé un message fort concernant son avenir.

«Cette saison a parfois été difficile collectivement, surtout ces derniers mois, mais individuellement je pense avoir réalisé une bonne saison. Il y a des joueurs incroyables dans cette équipe type, donc c’est agréable de recevoir ce trophée. La Ligue 1 est un championnat merveilleux. On joue des matchs incroyables et, pour moi, c’est l’un des meilleurs championnats dans lesquels j’ai joué. J’espère pouvoir rester », a-t-il déclaré. Une prise de parole qui pourrait bien relancer totalement le dossier Greenwood à Marseille et s’annoncer comme l’un des grands feuilletons du mercato estival en France.