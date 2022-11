Les dernières indiscrétions sur la liste de Didier Deschamps, Pep Guardiola fusille la Coupe du Monde au Qatar

La suite après cette publicité

Une liste compliquée

C'est aujourd'hui le grand jour, on connaîtra ce soir à 20h les joueurs choisis par Didier Deschamps pour défendre le titre de champion du monde de l'équipe de France. Et ce mercredi matin, L'Équipe nous livre quelques indiscrétions sur cette future liste. Le journal énonce d'abord un Jonathan Clauss « en danger », et, à l'inverse, un Olivier Giroud qui « peut respirer » car ce dernier devrait bien être présent dans la liste ! Cela fait également les gros titres du Parisien. Selon le quotidien régional, le choix complexe du sélectionneur s'explique par la présence « des blessés, des guéris et quelques incertitudes ». Même La Provence évoque le sujet en couverture, mais ici, c'est surtout pour se demander combien de joueurs de l'Olympique de Marseille seront choisis par le sélectionneur français.

«C'est juste fou»

En Angleterre, Pep Guardiola a donné son avis sur la Coupe du Monde au Qatar, ce qui fait couler beaucoup d'encre. Car pour lui programmer une telle compétition « c'est juste fou » ! C'est ce que rapporte le Daily Express ce mercredi, comme l'ensemble des tabloïds. En effet, on retrouve aussi Guardiola en Une du Daily Mail. Pour lui, on risque de voir « des joueurs tomber comme des mouches à la fin de la saison ». En tout cas vous l'aurez compris, il ne semble pas vraiment fan de cette Coupe du Monde et de son organisation. Et justement, c'est le sujet du Daily Telegraph. Le quotidien évoque une « course contre le temps », car d'ici une dizaine de jour, le mondial aura lieu mais pour l'instant « tout est chaos » au Qatar.

Tout le monde s'arrache Moukoko !

En Allemagne, Youssoufa Moukoko fait couler beaucoup d'encre du haut de ses 17 ans ! Son talent attise les convoitises depuis son plus jeune âge. Et c'est aujourd'hui l'un des sujets de SportBild. Le journal d'outre-Rhin explique qu'il se passe une énorme bataille en coulisses, car les plus grandes agences du monde veulent le représenter et ces dernières s'écharperaient entre elles pour cela. Cela n'a rien d'étonnant car l'attaquant de Dortmund est déjà le plus jeune joueur à avoir atteint les dix buts en Bundesliga. Le journal allemand estime que la signature de son prochain contrat pourrait coûter au moins 30 M€ à son club. Toutefois cela risque de faire cher beaucoup pour le Borussia ! Au passage, SportBild explique aussi qu'il pourrait faire partie de la liste de l'Allemagne pour ce mondial ! Il serait en contact régulier avec Hansi Flick et pourrait bien se faire une place. Ce qui ne devrait pas faire retomber sa cote bien au contraire.