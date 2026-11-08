Lens : le but de Florian Thauvin pour égaliser contre l’OM

La réponse du RC Lens ne s’est pas fait attendre. Après le but d’Amine Gouiri après seulement deux minutes de jeu pour l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin a répondu à son ancien club, en égalisant dans ce choc de la 10e journée de Ligue 1. Après une récupération de Florian Sotoca sur la droite devant la surface olympienne, l’attaquant portait le ballon, résistait à Amine Gouiri et centrait vers le premier poteau en retrait. Il trouvait ensuite Thauvin qui logeait sa tête sur la gauche du cadre pour battre De Lange et inscrire son cinquième but de la saison en L1.

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Pour la première fois depuis son départ du club phocéen, l’actuel meilleur passeur du championnat (7) marque face à l’OM. Il devient par ailleurs le 77e joueur ayant joué pour Marseille à marquer contre l’Olympique de Marseille en compétition officielle en l’an 2000. Une réalisation qui a surtout redonné vie au stade Bollaert, quelques jours après l’effroyable déculottée contre Côme en C1.