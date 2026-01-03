OL : Paulo Fonseca donne des nouvelles de Malick Fofana et Ernest Nuamah
À la veille du déplacement sur la pelouse de l’AS Monaco en Ligue 1, le coach de l’Olympique Lyonnais Paulo Fonseca était en conférence de presse, ce vendredi. Le Portugais a notamment évoqué les retours de Malick Fofana et Ernest Nuamah : « à part Endrick qui ne peut jouer à Monaco, Fofana et Nuamah, pas encore disponibles, et Niakhaté, tous les autres sont prêts. Pour Malick ce sera plus rapide que pour Ernest, fin janvier peut-être. C’est un peu plus compliqué pour lui, on verra quand ce sera le moment », a-t-il déclaré sans grandes certitudes.
Les Lyonnais n’ont pas encore trouvé un onze fiable, sans pépins, avec de faibles rotations, mais la saison est encore longue pour réussir à stabiliser le groupe qui semble progresser main dans la main. Avec l’arrivée d’Endrick qui va certainement ajouter du sang frais sur le plan offensif, les choix du technicien portugais pourraient à nouveau être modifiés, mais ce n’est pas la tendance actuelle.
