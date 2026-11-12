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Ligue 1

PSG : Ferran Torres encense Désiré Doué

Par Aurélien Macedo
1 min.
Désiré Doué @Maxppp

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Ferran Torres s’est bien adapté. Auteur de débuts canons, l’attaquant espagnol traverse une période un peu plus compliquée, mais il garde un bilan solide de 7 buts en 14 matches. Dans un entretien pour Konbini, il s’est livré au jeu du IN/OUT et a été très élogieux envers son jeune coéquipier Désiré Doué.

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«Je pense que c’est l’un des meilleurs dribbleurs du monde. Il m’a beaucoup surpris. Quand il a le ballon, j’essaie de ne pas aller au duel avec lui. Donc, pour l’instant, il ne m’a encore jamais dribblé ! C’est très difficile de lui prendre le ballon», a-t-il déclaré.

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