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L’Ajax claque 20 M€ pour Marcos Leonardo

Par Jordan Pardon
1 min.
leonardo @Maxppp

Après avoir attiré Caio Henrique (10,5 M€) et fait revenir Daley Blind cet été, l’Ajax Amsterdam vient d’annoncer la signature de Marcos Leonardo. L’attaquant brésilien de 23 ans arrive en provenance d’Al-Hilal pour environ 20 millions d’euros. Acheté 40 M€ par le club saoudien à Benfica il y a deux ans, Leonardo était notamment barré par la concurrence de Benzema.

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«L’Ajax, Al-Hilal et Marcos Leonardo ont trouvé un accord pour le transfert de l’attaquant à Amsterdam. Le Brésilien de 23 ans a signé un contrat de cinq ans, jusqu’au 30 juin 2031. L’Ajax versera au club saoudien une indemnité de transfert d’un peu moins de 20 millions d’euros», indique le communiqué du club néerlandais, 5e du dernier championnat.

Pub. le - MAJ le
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