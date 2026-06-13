CdM 2026, Brésil : Vinícius Jr ne veut pas entendre parler du Real Madrid

La nuit prochaine, Vinícius Júnior sera attendu au tournant pour l’entrée en lice du Brésil à la Coupe du Monde 2026. L’attaquant de 25 ans, qui sort d’une saison blanche avec le Real Madrid, va en effet devoir prouver à la terre entière que son statut de leader avec sa sélection est bel et bien solide. Présent en conférence de presse avant la rencontre face aux Lions de l’Atlas, l’atout offensif de la Seleçao est d’ailleurs revenu sur situation en Espagne.

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Son contrat avec la Casa Blanca court jusqu’en juin 2027, et personne ne sait s’il va prolonger. Face aux médias, il a clairement expliqué que ce sujet n’avait pas d’importance durant ce mois de juin. « Pour l’instant, je me concentre sur l’équipe nationale. Je parlerai de tout ce qui concerne le Real Madrid après la Coupe du Monde. Actuellement, je me concentre uniquement sur mon pays, mes coéquipiers et sur le fait de réussir un excellent tournoi ». Le sujet est clos.