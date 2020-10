La sensation Saïd Benrahma va passer au révélateur de la Premier League

Chelsea, Arsenal, Leicester, Leeds, Aston Villa... Voilà une liste non exhaustive des clubs ayant coché le nom de Saïd Benrahma sur leurs tablettes au cours des derniers mois. Un transfert apparaissait quasi certain à partir du moment où Brentford venait d'échouer à la montée en Premier League, s'inclinant en finale des playoffs face au Fulham de Scott Parker, en grande difficulté depuis le début du championnat. Si Brentford et Benrahma ont pu se venger en League Cup en leur collant 3-0 (avec un doublé de l'Algérien), le milieu offensif est resté à quai.

Il va pourtant pouvoir bénéficier de l'une des spécificités anglaises, à savoir la possibilité pour les clubs de l'élite de recruter dans les divisions inférieures encore actuellement, et jusqu'à vendredi. En effet, comme rapporté par la presse anglaise ces derniers jours, West Ham a passé la vitesse supérieure dans les négociations et semble disposé à se rapprocher des 25 M€ réclamés par Brentford pour son meilleur élément (17 buts et 10 passes décisives en 46 matches de Championship). Un accord aurait déjà été conclu entre les Hammers et l'international algérien de 25 ans, titulaire avec les Fennecs face au Nigéria il y a trois jours.

Prouver à l'échelon supérieur

West Ham semble donc être en passe de réparer l'anomalie du mercato hivernal en sortant Benrahma de Championship. L'ancien Niçois, qui avait bourlingué en France (Angers, Gazelec Ajaccio, Châteauroux) sans jamais vraiment trouver chaussure à son pied, s'est totalement épanoui en Angleterre, et est devenu une sensation dans l'antichambre de l'élite. Pourquoi n'a-t-il pas été transféré plus tôt ? La crise sanitaire est évidemment passée par là. Une partie de la presse a aussi évoqué des demandes salariales très élevées du côté du joueur, qui reste aussi un pari pour un club de Premier League.

Techniquement habile, virevoltant, Benrahma a su s'adapter au rythme intense du Championship, s'est épaissi et a augmenté son volume de jeu. Il peut prétendre sans arrogance à une place dans une équipe de l'élite, et après s'être sans doute projeté dans plusieurs d'entre elles, c'est donc probablement à Londres, du côté de West Ham, que l'Algérien va pouvoir concrétiser. Épanoui et en pleine progression, il aura l'occasion de prouver que l'excellente réputation dont il jouit en Angleterre n'est pas usurpée.