OM-Galatasaray : les incidents ont presque tout gâché

L'Orange Vélodrome, après une campagne désastreuse en Ligue des Champions la saison passée, s'apprêtait à retrouver l'Europe. Peu importe qu'elle soit grande ou petite d'ailleurs. 45 000 spectateurs étaient attendus pour la confrontation entre l'OM et Galatasaray. Mais les prévisions, même si elles n'étaient pas loin, n'ont pas vu juste puisque 49 870 personnes étaient dans les travées.

Évidemment, le parcage visiteur, occupé par des supporters turcs, n'était pas en reste alors que 3400 places étaient prévues pour eux. Pour autant, et même si le dispositif de sécurité avait été renforcé, des craintes existaient. Notamment dû au passé entre les écuries françaises et turques. Lyon-Besiktas et Paris Saint-Germain-Galatasaray étaient ces mêmes raisons.

La ministre des Sports n'a pas du aimer

Avant la rencontre, déjà c'était compliqué. Même si les deux tribunes adverses rendaient un nouvel hommage à Clément, ce jeune supporter de l'OM décédé au retour d'Angers, les visiteurs tentaient d'arracher les filets de protection. Après des moments d'accalmie, cela allait totalement dégénérer en toute fin de première période. Côté virage nord, un drapeau de l'Arménie était sorti, ce qui n'a pas plus aux Turcs.

Ça chauffe. Des sièges volent aussi. pic.twitter.com/tI4J9JdvKk — Constant Wicherek (@Stickwic) September 30, 2021

De nombreux jets ont eu lieu entre les deux tribunes, de sièges, de fumigènes, provoquant l'arrêt momentané de la partie. Le coach du Gala, Fatih Terim, a même débarqué au pied du parcage pour calmer ses compatriotes. « Nos supporters sont importants pour nous et notamment à l'extérieur. Je leur ai demandé de rester calme. Ils m'ont écouté et ils sont donc restés calmes », a-t-il confié en conférence de presse.

Dimitri Payet, le capitaine de l'OM, lui, est venu devant le virage nord pour faire pareil. Finalement, le jeu a repris et on a eu droit à huit minutes de temps additionnel. Des évènements qui n'ont pas du tout du plaire à la ministre des Sports, qui était présente ce jeudi soir à l'Orange Vélodrome...