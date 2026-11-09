Lens : le triste record historique de Yannick Cahuzac

Rien ne va plus au RC Lens, où l’effet psychologique du changement d’entraîneur a tourné au fiasco comptable. En s’inclinant à domicile face à l’Olympique de Marseille ce dimanche soir, le club artésien a concédé un nouveau revers après ses désillusions contre Lille et l’humiliation face à Côme en C1. Cette méforme chronique plonge le Racing dans la crise, les Sang et Or ayant déjà accumulé autant de défaites sur ce seul mois de novembre que durant l’intégralité de la saison dernière.

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Successeur de Dino Toppmöller depuis la fin du mois de septembre, Yannick Cahuzac s’enfonce dans une spirale historique particulièrement sombre. Avec un bilan famélique de six défaites pour seulement trois victoires en neuf rencontres toutes compétitions confondues, l’ancien adjoint de Franck Haise est devenu le premier technicien lensois à afficher des statistiques aussi calamiteuses à ses débuts depuis 38 ans, remontant ainsi à l’exercice 1988.