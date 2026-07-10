Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le classement des buteurs
1 min.
@Maxppp
Le deuxième quart de finale s’est conclu par une qualification de l’Espagne, qui a battu la Belgique sur le score de 2-1. Oyarzabal n’a pas marqué, et reste donc bloqué à 4 buts au classement des buteurs.
La suite après cette publicité
De Ketelaere a inscrit son 3e but en 2 rencontres, devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique en phase finale de Coupe du Monde, à égalité avec Romelu Lukaku. Le héros, côté espagnol, se nomme Mikel Merino, encore une fois véritable supersub après avoir offert la qualification face au Portugal au tour précédent.
La suite après cette publicité
Le classement des buteurs
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Coupe du Monde 2026 : le patron des arbitres de la FIFA sort du silence sur l’arbitrage du match Argentine-Égypte
Explorer