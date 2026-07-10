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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le classement des buteurs

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Espagne @Maxppp

Le deuxième quart de finale s’est conclu par une qualification de l’Espagne, qui a battu la Belgique sur le score de 2-1. Oyarzabal n’a pas marqué, et reste donc bloqué à 4 buts au classement des buteurs.

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De Ketelaere a inscrit son 3e but en 2 rencontres, devenant le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique en phase finale de Coupe du Monde, à égalité avec Romelu Lukaku. Le héros, côté espagnol, se nomme Mikel Merino, encore une fois véritable supersub après avoir offert la qualification face au Portugal au tour précédent.

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Le classement des buteurs
#1 Flag Argentine Lionel Messi 8 #2 Flag France Kylian Mbappé 8 #3 Flag Norvège Erling Haaland 7 #4 Flag Angleterre Harry Kane 6 #5 Flag France Ousmane Dembélé 5 Voir le classement complet
Pub. le - MAJ le
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