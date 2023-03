L’Arabie Saoudite ne lâche pas Karim Benzema

La suite après cette publicité

Karim Benzema connaît les montagnes russes. La saison dernière, le Nueve avait réalisé la meilleure année de sa carrière. Il avait d’ailleurs été récompensé d’un Ballon d’Or. Cet exercice 2022-23, KB9 a plus de difficultés. Il faut dire qu’il n’est pas épargné par les blessures. Pointé du doigt par la presse espagnole, l’ancien joueur de l’OL interroge. D’autant que les Merengues réfléchissent au fait de recruter un attaquant cet été 2023 pour concurrencer le Français.

En fin de contrat, le capitaine du Real Madrid devrait rester un an de plus. El Chiringuito rappelle d’ailleurs que si jamais il veut poursuivre l’aventure, il a un contrat d’un an garanti. L’émission espagnole ajoute toutefois que l’Arabie Saoudite ne lâche pas le joueur d’une semelle et rêve de le faire venir ainsi que Luka Modric. Le Real Madrid est au courant mais est confiant sur le cas Benzema.

