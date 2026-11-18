Après quasiment 20 années dans le football professionnel, Juan Mata vient d’annoncer sa retraite à l’âge de 38 ans. Formé au Real Madrid, le milieu offensif de poche s’était ensuite révélé à Valence (2007-2011), avant d’exploser en Premier League sous les couleurs de Chelsea (2011-2014) et de Manchester United (2014-2022). Sous le maillot des Blues, il avait entre autres remporté la Ligue des Champions (2012), puis la Ligue Europa (2013). Il avait aussi remporté une autre C3 avec les Red Devils en 2016.

La suite après cette publicité

Ses passages à Galatasaray, au Vissel Kobe (Japon), au Western Sydney Wanderers (Australie) et au Melbourne Victory (Australie) furent moins marquants, mais sa trace laissée dans le football espagnol restera. Champion du monde 2010, il avait aussi remporté l’Euro 2012 en marquant le quatrième et dernier but de la finale remportée face à l’Italie (4-0), ou encore l’Euro U19 (2006) et l’Euro Espoirs (2011). «Parfois, aimer… c’est savoir lâcher prise. MERCI FOOTBALL», a écrit l’ancien international espagnol (40 sélections, 10 buts) sur son compte Instagram.