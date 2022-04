Metz : Frédéric Antonetti assume ses responsabilités

Lanterne rouge de Ligue 1 avant de recevoir Clermont ce dimanche à 15 heures, Metz jouera une partie de son avenir dans l'élite. Présent en conférence de presse, ce vendredi, Frédéric Antonetti, qui n'a jamais connu la relégation, a cependant assuré que son groupe restait mobilisé malgré la situation sportive plus que préoccupante. «Les analyses à chaud, c'est toujours délicat. Mon groupe a un bon fond, il n'y a pas de tordu et je n'ai pas vu de joueur lâcher. On rate des choses simples parce qu'on manque de sang-froid. Mon groupe a besoin de confiance et elle s'acquiert. On n'a pas su l'acquérir et je n'ai peut-être pas su la donner. On est derniers et quand c'est le cas, il faut fermer sa gueule. Mais il reste une chance...»

Déterminé à se maintenir, le coach des Grenats ne s'est enfin pas caché, assumant pleinement ses responsabilités dans le défi qui attendait les siens : «je n'ai pas su mettre trois équipes derrière moi jusqu'ici, alors que j'avais les moyens de le faire, malgré tous les aléas. Je crois les supporters qui m'ont dit que la situation de leur club les empêche de dormir la nuit. Mais moi, ça me hante et si on échoue, ça va me hanter toute ma vie ! Parce que c'est de ma responsabilité». Sur une série noire de dix rencontres sans la moindre victoire, Metz devra, quoi qu'il en soit, se relancer face au club auvergnat.

