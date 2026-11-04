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Ligue des Champions

Inter Milan : Carlos Augusto, la nouvelle arme secrète de Cristian Chivu

Par Valentin Feuillette
1 min.
Carlos Augusto @Maxppp
Feyenoord 0-3 Inter Milan
winamax
1 3.70 N 4.10 2 1.68 1er pari remboursé

Carlos Augusto est en train de franchir un cap sous les couleurs de l’Inter Milan. Loin de se limiter à son apport offensif (4 buts et 2 passes décisives), le latéral gauche brésilien affiche une solidité défensive particulièrement impressionnante en tant que piston gauche moderne devant la défense à trois de Cristian Chivu. Ses performances convainquent également au plus haut niveau, en Ligue des Champions, au point de lui avoir ouvert les portes de la sélection brésilienne avec une convocation de Carlo Ancelotti. Une progression qui confirme toute l’étendue de son potentiel.

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Les chiffres illustrent parfaitement son importance dans ce rôle. Sur les cinq matches sans encaisser le moindre but par l’Inter, quatre ont même été disputés avec Carlos Augusto titulaire dans la peau du défenseur axial. S’il reste un pur latéral, sa polyvalence est fondamentale pour Chivu. Le Brésilien de 27 ans était notamment présent lors des succès face à Parme, Venise, au Shakhtar Donetsk et au Feyenoord. Une statistique particulièrement parlante qui lui vaut désormais un surnom évocateur, « Carlos the Wall » dans les colonnes italiennes. À force de régularité et de fiabilité, l’ancien joueur de Monza est en train de devenir un véritable rempart pour les Nerazzurri.

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