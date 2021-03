Le tirage des quarts de finale de la Ligue des champions enflamme la presse européenne, Tottenham a trouvé le remplaçant de José Mourinho

La suite après cette publicité

Comme un air de déjà vue pour le PSG

Dans l'hexagone, on ouvre une grande page Ligue des Champions. Hier midi, en Suisse, a lieu le tirage au sort des quarts de finale de la compétition. Et le dernier représentant français, le Paris Saint-Germain a tiré le gros lot puisqu'il affrontera le Bayern Munich ! Pour Le Parisien, cette confrontation aura comme un «parfum de revanche en Ligue des champions.» «Sur un air de "revanchada" après Barcelone en 8es de finale de la Ligue des champions, le PSG a encore hérité d'un gros morceau en quarts. 8 mois après sa défaite en finale, il retrouve le Bayern, champion d'Europe en titre et grand favori à sa succession.» Dans ses pages intérieures, L'Équipe parle d'un «programme herculéen» qui attend les hommes de Mauricio Pochettino. En Allemagne, ce n'est pas ce choc qui fait les gros titres de Bild mais la possibilité pour que le Bayern retrouve le Borussia Dortmund en demi-finale ! Un dernier carré avec deux équipes allemandes qui fait déjà rêver la presse locale.

«Le Real Madrid évite les grosses cylindrées»

En Espagne aussi, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions s'affiche sur les Unes des journaux du pays. C'est d'ailleurs AS qui nous gratifie d'une superbe couverture avec ce «duel de 19 Ligues des Champions» entre le Real Madrid et Liverpool ! C'est le «choc de ces quarts entre les équipes les plus titrées dans cette compétition», avance le quotidien madrilène. D'ailleurs, celui-ci est soulagé de ne pas être dans le même tableau que le Bayern Munich, Manchester City ou encore le PSG. En effet, les Merengues ne rencontreront pas l'une de ces équipes avant la finale. De son côté Marca reprend une déclaration de Zinedine Zidane après le tirage qui a indiqué son équipe en «voulait plus» face à un adversaire de cette taille. «Une forme d'avertissement de l'entraîneur français», constate le journal. Pour Mundo Deportivo, on estime que «le Real Madrid évite les grosses cylindrées» dans cette partie du tableau. Une bonne nouvelle pour le dernier représentant espagnol. Enfin, ce tirage s'affiche aussi au Portugal où c'est Thomas Tuchel qui fait la couverture de O Jogo ce matin. En effet, l'entraîneur de Chelsea a mis en garde ses joueurs contre cette équipe de Porto qui a éliminé la Juventus au tour précédent. «Il est clair que beaucoup de gens vont nous faire passer pour des favoris contre Porto. Je ne sais pas si cela nous aide. Demandez à la Juventus si cela les a aidés», a déclaré le coach allemand.

Nagelsmann, favori pour succéder à Mourinho

On termine ce tour de la presse outre-Manche où l'avenir de José Mourinho sur le banc de Tottenham est en train de s'assombrir. En effet, les Spurs ont pris une grosse claque jeudi soir face au Dynamo Zagreb en s'inclinant 3-0 et se faisant éliminer de l'Europa League. Ce matin, le Daily Telegraph n'y va pas par quatre chemins et titre : «Mourinho doit se battre pour sauver son poste.» L'objectif de la fin de saison pour les Spurs est de se battre pour une quatrième place en Premier League, synonyme de qualification à la prochaine Ligue des Champions. Mais quoi qu'il en soit, l'avenir de José Mourinho semble condamné à Londres. Le journal indique les Spurs ont déjà trouvé son successeur. En effet, Julian Nagelsmann est le favori pour succéder au Portugais l'été prochain. Affaire à suivre….