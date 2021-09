PSG : l'avis tranché d'Emmanuel Petit sur la position de Marco Verratti

Auteur d'un énorme match mardi soir au Parc des Princes contre Manchester City (2-0, 2e journée de la phase de poules de Ligue des Champions), l'Italien Marco Verratti a impressionné tout le monde. Jusqu'à Emmanuel Petit. Ancien défenseur et milieu de terrain, le champion du Monde 1998 a donné son avis sur le joueur de 28 ans qui réalise de belles prestations sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Et pour l'ancien international français, il ne faudrait pas garder l'ancien élément de Pescara au poste de sentinelle.

La suite après cette publicité

«Non ! Verratti, on l’a vu, excelle dans le costume de sentinelle, mais ça brise aussi certaines de ses qualités de passe, de vision du jeu et de timing. C’est un joueur qui est capable d’apporter tellement plus, que le cantonner au rôle de sentinelle serait une forme de gâchis. Tous ses adversaires n’imposeront pas au PSG un pressing constant et très haut comme l’a fait City. Or, je ne suis pas sûr qu’on ait besoin de Verratti en sentinelle si Paris a le monopole du ballon pendant 70 minutes. Mais mardi, c’était selon moi nécessaire de le faire évoluer dans ce rôle-là. Je ne voulais pas que ce soit Gueye qui est épanoui en ce moment son rôle de piston. On a vu un grand Verratti qui a sorti une grosse prestation face au pressing de City», a lâché Petit dans un entretien accordé au Parisien.