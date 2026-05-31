Paris craint déjà le pire pour les célébrations au Champ-de-Mars

Une fois encore, après un match important, la ville de Paris a vécu des scènes dignes d’émeutes ou de guérillas urbaines plutôt que de célébrations d’un titre de football. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses images circulent, où on peut voir de prétendus supporters s’en prendre aux forces de l’ordre, dégrader du mobilier urbain et même piller des magasins. Des scènes de chaos et de vandalisme qui sont, malheureusement, devenues habituelles à Paris mais aussi ailleurs en France.

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Effectivement, d’autres villes comme Grenoble ou Nantes ont aussi vécu, par endroits, des moments compliquées. Au total, 416 personnes ont été interpellées dans tout le pays, dont 283 à Paris, où le périphérique, les Champs-Elysées et ses rues adjacentes ainsi que la Porte de Saint-Cloud ont été les principaux points chauds de la soirée. Et cet après-midi, une parade est organisée à Paris au Champ-de-Mars, où 100.000 personnes sont attendues pour accueillir les joueurs et fêter le titre avec eux.

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🚨🇫🇷 FLASH | Un magasin Darty Cuisine situé avenue de Wagram à Paris aurait été pillé. pic.twitter.com/pHahYQ0va2 — Cerfia (@CerfiaFR) May 30, 2026

Une nouvelle fête gâchée ?

Forcément, de nouveaux incidents sont à craindre. « Même si aujourd’hui, cela va être davantage la fête des supporters que celle des exactions, car cela se déroulera en journée, on s’attend quand même à ce qu’il y ait encore des trublions qui vont, une fois de plus, vouloir gâcher la fête », a indiqué Fabien Bogais, porte-parole du syndicat Alliance 75, à RMC Sport. « Il n’y aura pas de remise en cause des festivités qui vont se tenir demain sur le Champ-de-Mars », a de son côté lancé le Ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

Forcément, un dispositif de sécurité conséquent a déjà été mis en place, avec pas moins de 835 agents de sécurité privée qui seront présents sur place. Les autorités ont aussi prévu un plan stratégique de taille, avec trente unités de forces de l’ordre pour sécuriser le tout, alors que du personnel médical a aussi été mobilisé, précise Le Parisien. De son côté, le club a déjà lancé des appels au calme : « le Paris Saint-Germain appelle chacun à vivre ce moment historique avec fierté, responsabilité et respect afin que cette célébration soit à l’image de cette saison exceptionnelle : populaire, unie et exemplaire ». Espérons effectivement que la fête ne soit pas gâchée.