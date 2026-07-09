Le FC Barcelone est en passe de recruter Karim Adeyemi !

À Barcelone, le dossier Julian Alvarez fait les choux gras de la presse catalane. Cependant, les dirigeants blaugranas savent travailler dans le secret absolu pour mieux surprendre les médias. Personne n’avait, par exemple, vu venir l’arrivée de l’ailier anglais de Newcastle, Anthony Gordon, en échange de 80 M€. Une recrue qui mettait quasiment un terme aux espoirs de Marcus Rashford d’être recruté définitivement par les Culés. Ce matin, le joueur de Manchester United a sans doute vu ses derniers espoirs s’envoler.

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Le média catalan Jijantes annonce en effet que le FC Barcelone est sur le point de recruter Karim Adeyemi ! Le journaliste Gerard Romero assure que les négociations sont avancées et que les Blaugranas travaillent sur ce dossier depuis quelques jours avec le célèbre Jorge Mendes, qui est l’agent de l’ailier du Borussia Dortmund. Le montant de l’opération n’a pas été indiqué. Un coup de théâtre avec le coach Hansi Flick à la baguette.

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Une nouvelle recrue surprise pour le Barça

Auteur de 10 buts et de 6 passes décisives en 39 matches la saison passée, l’international allemand (11 sélections, 1 but) ne traverse pas le meilleur moment de sa carrière, mais Flick a fait savoir à Deco, son directeur sportif, qu’il appréciait le profil de ce joueur qui n’a que 24 ans et qui peut donc encore être façonné. À l’instar de ce qu’il a fait avec Gordon, Flick estime qu’Adeyemi s’intègre parfaitement dans son concept de jeu grâce à sa vitesse, sa capacité à aller en profondeur et à exploiter les espaces.

💣 El Barça trabaja para incorporar a Karim Adeyemi. Flick ya ha dado el OK a la llegada del extremo



⭐️ El delantero alemán, que acaba contrato la próxima temporada en Dortmund, podría llegar a Barcelona y ser el segundo refuerzo de este verano pic.twitter.com/Z4dsN8UIJH — Jijantes FC (@JijantesFC) July 8, 2026

Avec Adeyemi, le coach allemand va être servi, d’autant que le pensionnaire du BVB ne devrait pas coûter une fortune puisqu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat. Pour le joueur, l’opportunité de se relancer dans un club comme le Barça est inespérée et il n’a donc pas mis longtemps avant d’accepter la proposition catalane. Pour le Barça, la piste Adeyemi n’est pas nouvelle puisque les Catalans s’étaient déjà penchés sur son cas en 2021, quand le natif de Munich évoluait à Salzbourg.