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Le Borussia Dortmund repousse la première offre pour Karim Adeyemi

Par Aurélien Macedo
1 min.
Karim Adeyemi @Maxppp

Cet été, le FC Barcelone a décidé d’être actif sur le mercato. Les Blaugranas ont déjà bouclé l’arrivée d’Anthony Gordon en provenance de Newcastle pour 80 millions d’euros. Le club catalan vise un autre renfort offensif et a ciblé le polyvalent attaquant du Borussia Dortmund Karim Adeyemi (24 ans). Ce dernier, qui est capable d’évoluer en pointe comme sur les ailes, sort d’un exercice frustrant où il n’a pas forcément beaucoup joué, mais où il a su se montrer efficace statistiquement avec 10 buts et 6 offrandes en 39 matches.

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Arrivant en fin de contrat en 2027, l’international allemand (11 capes, 1 but), a fait l’objet d’une offre de 20 millions d’euros hors bonus de la part du FC Barcelone. Une première approche refusée par le BvB selon Marca. Déboursant 33 millions d’euros il y a 4 ans pour le natif de Munich, le club de la Ruhr espère toujours obtenir 40 millions d’euros pour son joueur.

Pub. le - MAJ le
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