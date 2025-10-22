Ligue des Champions : Monaco se casse les dents sur Tottenham, le Real s’en remet à Bellingham

Après le record de buts inscrits en une seule soirée de Ligue des Champions, la suite de cette 3e journée n’a pas été moins dense. Pendant que l’OM finissait par s’incliner sur la pelouse du Sporting CP (2-1), l’autre club français de la compétition recevait Tottenahm à Louis II. Pour son premier match à domicile, Sébastien Pocognoli envoyait un trio Akliouche-Fati-Balogun qui se mettait rapidement en évidence, seulement contrarié par un Vicario dans un très grand soir. L’attaquant américain échouait deux fois face au portier (10e, 28e, 36e), comme l’international français (26e). Bousculés, les Spurs répondaient seulement par Kudus (35e).

L’ASM devait forcer la décision pour enfin remporter son premier match dans cette compétition. Les Monégasques en avaient bien conscience et repartaient de l’avant dans l’espoir de débloquer la situation, enfin. Il y avait moins d’occasions mais la domination était toujours importante. Une nouvelle fois Tottenham devait son salut à son gardien italien, encore héroïque face à Akliouche (50e), et surtout Golovin (67e) puis Teze (75e). L’entrée de Kolo Muani à 20 minutes du terme n’a pas changé grand-chose même s’il est à l’origine de la meilleure situation des Spurs en fin de match (89e). Cela aurait été dur pour des Monégasques frustrés par Vicario, et contraints de se contenter de ce nul 0-0 et de cette 27e place.

Le Real force la décision

Direction le Santiago-Bernabeu où avait lieu le choc de la soirée entre le Real Madrid et la Juventus. Avec Mbappé titulaire en compagnie de Diaz et Vinicius, la Casa Blanca démarrait très timidement. Le club de la capitale espagnole avait même beaucoup de mal face à une entreprenante Vieille Dame, portée par Thuram et McKennie. Ce dernier sollicitait même Courtois (10e), lequel se couchait encore devant Gatti (14e). Passé ce quart d’heure compliqué, les Merengues prenaient les commandes de la rencontre avec de premières situations (16e, 25e). Di Gregorio prenait la suite avec deux arrêts face à Güler (37e) et surtout un face à face avec Mbappé (40e).

La Juve repartait fort au retour des vestiaires avec deux très grosses occasions, d’abord avec le contre in extremis de Militao (47e) devant Kalulu, et surtout un contre de Vlahovic, mis en échec par Courtois (50e). Bien en a pris au Belge car dans la foulée, Bellingham profitait d’une frappe de Vinicius sur le poteau pour ouvrir le score et marquer son premier but de la saison (57e). Le plus dur était fait pour le Real, qui cherchait maintenant à doubler la mise par Mbappé, encore en échec face à Di Gregorio (65e, 71e). Gatti suppléait son gardien (72e) et offrait l’opportunité à Openda d’égaliser. Cette fois, le tacle d’Asencio préservait son équipe (86e), de ce score (1-0) et d’une 3e victoire.

le Bayern en promenade, Liverpool se remet la tête à l’endroit

Avec le PSG, il est l’autre ogre européen du moment. Le Bayern a enchaîné (4-0) face au Club Bruges une 12e victoire en autant de matchs cette saison. Pas de Davies, Musiala ou encore Gnabry au coup d’envoi ? Pas bien grave, Vincent Kompany titularisait pour la première fois de sa carrière en C1 le jeune Lennart Karl (17 ans), et auteur d’un but splendide dès la 5e minute. Parfaitement lancée, la machine bavaroise déroulait avec des réalisations de Kane (14e) puis de Luis Diaz (35e), alors que Karl (41e) et Kane (40e) étaient proches du doublé. Elle calmait un peu ses ardeurs en seconde période, malgré un nouveau but de Jackson (79e) sans doute pour mieux se préserver en vue de la suite. La suite ? C’est ce PSG-Bayern dans deux semaines que tout le monde attend déjà.

Toujours en Allemagne, la performance de Liverpool était très attendue lors de ce déplacement à Francfort. Après 4 défaites consécutives, il y avait un besoin vital de remettre le contact. Slot a mis les grands moyens en couchant sur le papier un quatuor offensif Gakpo-Wirtz-Ekitike-Isak, se privant donc de Salah dans le onze de départ, une première en C1 depuis l’arrivée de l’Égyptien chez les Reds. La formule a fonctionné malgré l’ouverture du score de Kristensen contre le cours du jeu (26e). La suite fut à sens unique avec des buts signés Ekitike (35e), Van Dijk (39e) et Konaté (45e). Gakpo (65e) et Szoboszlai (70e) ont fini le travail après la pause pour soulager les Reds (5-1), remontés à la 10e place.

Les résultats des matchs de 21h :

Atalanta Bergame 0 - 0 Slavia Prague

Bayern Munich 4 - 0 Club Bruges : Karl (5e), Kane (14e), Luis Diaz (33e), Jackson (79e)

Chelsea 5 - 1 Ajax Amsterdam : Guiu (18e), Caicedo (26e), Fernandez (sp 45e), Estevao (sp 45e+5), George (48e) ; Weghorst (sp 32e)

Eintracht Francfort 1 - 5 Liverpool : Kristensen (26e) ; Ekitike (35e), Van Dijk (39e), Konaté (45e), Gakpo (65e), Szoboszlai (70e)

Monaco 0 - 0 Tottenham

Real Madrid 1 - 0 Juventus : Bellingham (57e)

Sporting CP 2 - 1 OM : Catamo (69e), Santos (86e) ; Paixao (14e)