Le PSG va recruter Alessandro Longoni

Le Paris Saint-Germain n’est toujours pas redescendu de son nuage. Quelques jours après avoir remporté sa deuxième Ligue des Champions consécutive au terme d’une finale haletante face à Arsenal, le club de la capitale continue de savourer un exploit qui l’a fait entrer dans une autre dimension. Des célébrations à Budapest jusqu’à la parade parisienne devant des dizaines de milliers de supporters et la fête à l’Elysée et au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont profité de ce moment historique avant de progressivement tourner leur regard vers les prochains défis. Car le calendrier ne laisse aucun répit aux champions d’Europe. Une grande partie de l’effectif a rapidement rejoint sa sélection nationale pour la Coupe du Monde tandis que les dirigeants travaillent déjà en coulisses pour préparer la saison prochaine. Une saison qui pourrait permettre au PSG de viser une troisième étoile consécutive. Un exploit encore jamais réalisé dans son histoire.

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Parmi les nombreux dossiers ouverts cet été, celui des gardiens concentre particulièrement l’attention. Le départ de Gianluigi Donnarumma l’an dernier a rebattu les cartes et Matvey Safonov vient de terminer une saison historique dans la peau du titulaire. Suffisant pour conserver définitivement son statut de numéro un ? Rien n’est moins sûr alors que plusieurs réflexions sont en cours dans les bureaux du Campus PSG. L’avenir de Lucas Chevalier reste lui aussi flou après une saison compliquée qui pourrait déboucher sur un prêt ou même un transfert définitif. À cela s’ajoute la progression de Renato Marin. Arrivé d’Italie avec l’étiquette d’un immense espoir, le jeune gardien poursuit son développement sous les yeux du staff parisien. Autant de questions qui poussent le PSG à continuer d’investir sur ce poste stratégique malgré la densité déjà présente dans l’effectif.

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Un coup à la Renato Marin

Et visiblement, les dirigeants parisiens s’apprêtent à reproduire une opération qui leur avait déjà réussi. Selon les informations de L’Équipe, Alessandro Longoni est désormais tout proche de rejoindre le PSG. Gardien international italien U19 âgé de seulement 18 ans, le joueur appartient actuellement à l’AC Milan et devrait signer son premier contrat professionnel dans la capitale française. Le projet imaginé par le PSG ressemble fortement à celui construit autour de Renato Marin. Longoni évoluerait dans un premier temps avec le groupe Espoirs tout en participant régulièrement aux séances d’entraînement de Luis Enrique. Un environnement idéal pour poursuivre sa progression au sein d’un club qui s’est imposé comme l’une des références européennes en matière de développement des jeunes talents, à l’heure où le PSG a aussi annoncé ce jeudi la signature d’un contrat de stagiaire à Wassim Slama et Toumani Diagouraga, tous deux issus de la génération U19. Les recruteurs parisiens suivent l’évolution du portier italien depuis plusieurs mois et ont été séduits par son potentiel ainsi que sa marge de progression.

Le profil du jeune Italien colle d’ailleurs parfaitement aux exigences du staff parisien. Formé à l’AC Milan, Longoni s’est distingué ces dernières années lors de plusieurs rendez-vous importants dans les catégories de jeunes. Il avait notamment marqué les esprits lors de la finale du championnat U16 remportée face à l’Atalanta en 2024 puis lors de la finale de Coupe d’Italie Primavera contre Cagliari en 2025. Mais au-delà de ses qualités sur sa ligne, c’est surtout son aisance balle au pied qui a convaincu Luis Enrique. Depuis son arrivée à Paris, l’entraîneur espagnol accorde une importance capitale à la relance et à la capacité de ses gardiens à participer au jeu. Un domaine dans lequel Longoni possède déjà de solides références malgré son jeune âge. Si l’opération se concrétise, le PSG ajoutera donc une nouvelle pépite italienne à son projet. Une stratégie désormais bien installée dans la capitale et qui pourrait, à terme, offrir une concurrence encore plus relevée dans une hiérarchie des gardiens qui promet d’animer tout l’été parisien.