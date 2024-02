Les dessous de la volte-face au FC Barcelone avec Xavi

Et si Xavi restait finalement quelques mois de plus au FC Barcelone ? Il est encore trop tôt pour affirmer cette hypothèse mais l’idée commence à faire son chemin ces dernières heures en Catalogne. Le technicien a pourtant annoncé son départ en fin de saison le 27 janvier dernier, après une humiliante défaite 5-3 à domicile contre Villarreal. «Je tiens à annoncer que le 30 juin, je ne continuerai plus comme entraîneur du Barça. Je pense que la situation doit changer de cap et, en tant que culer, je ne peux pas permettre la situation actuelle.»

En annonçant la fin de l’aventure, l’entraîneur blaugrana renonçait à sa dernière année de contrat. Il évoquait une certaine lassitude et une fatigue mentale trop importante pour poursuivre sa mission, en plus d’éprouver de trop grandes difficultés à trouver des solutions pour redresser la situation sportive de son club, pas au mieux en cette fin de mois de janvier. Mais depuis la donne a changé, comme si cette déclaration publique avait permis de débloquer quelque chose. Le Barça a enchaîné 4 victoires et 1 nul en Liga, plus un 1-1 à Naples lors d’un 8e de finale aller de Ligue des Champions dominé.

Tout le club ou presque souhaite voir Xavi poursuivre avec le Barça

Faut-il y voir un lieu de cause à effet ? Hier, El Chiringuito révélait la possibilité de voir Xavi revenir sur sa décision initiale. «Dans le football, on ne sait jamais», a lâché au média un membre de l’entourage du coach de 44 ans. Il fait référence aussi au fait que l’ancien milieu de terrain souhaitait s’en aller du Barça en 2014, avant de changer d’avis pour partir en 2015 après un magnifique triplé. Mais pourquoi un tel revirement de situation est-il déjà possible un mois seulement après avoir officialisé un départ ? D’après Sport, il y a plusieurs raisons à cela, dont le redressement des résultats déjà évoqué.

Xavi a toujours été soutenu par Joan Laporta. Le président a même fait part à son coach, de manière informelle, qu’il souhaiterait le voir aller au bout de son contrat. Il voit toujours en lui l’homme de la situation. Rafa Yuste, vice-président du club, a le même avis, ce qui n’est pas le cas de l’ensemble du conseil d’administration bien sûr. Les portes sont néanmoins grandes ouvertes. Les dirigeants sont globalement satisfaits de son travail. Le redressement en Liga, 3e à seulement deux points de Gérone, y est pour quelque chose.

Xavi a déjà été contacté par d’autres clubs

Ils savent aussi que l’entraîneur a toujours conservé le soutien de son vestiaire. Les déclarations publiques de Robert Lewandowski à ce sujet ou encore de Frenkie de Jong et Sergi Roberto ne sont pas innocentes. Ils apprécient sa franchise et lui en sont reconnaissants. Inutile de rappeler le passif de Xavi avec le Barça, lui qui a été formé ici avant de devenir un joueur très important, symbole de la génération élevée par Guardiola, et capitaine. Il connaît parfaitement la maison et les difficultés qu’elle traverse depuis plusieurs saisons. Le volet financier est le dernier argument exposé par Sport.

Changer d’entraîneur va avoir un coût pour l’entité blaugrana, qui n’a pas besoin de ça en ce moment. Un temps annoncé comme successeur sur le banc, Roberto de Zerbi a une clause libératoire de 10 M€ dans son contrat la liant à Brighton. C’est déjà trop. Il faudrait alors se tourner vers un entraîneur libre comme Hansi Flick ou Thomas Tuchel à la fin de la saison. Enfin pour définitivement convaincre Xavi, il faudra sans doute mettre Deco à la porte avec les risques que cela comprend. Pas sûr que tout cela soit suffisant, convient le média catalan, affirmant dans un autre article que le champion du monde 2010 ne reviendra pas sur sa décision. Il aurait même été déjà contacté par d’autres clubs…