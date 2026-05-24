Pierre Sage met les choses au clair sur l’OM

Pierre Sage a réalisé une saison 2025-2026 historique sur le banc du RC Lens. Auteur d’un parcours exceptionnel, il a conduit les Sang et Or à une deuxième place en Ligue 1, synonyme de qualification pour la Ligue des Champions, tout en décrochant la première Coupe de France de l’histoire du club face à l’OGC Nice au Stade de France. Des résultats qui inscrivent déjà son nom dans l’histoire du club artésien.

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Invité de Téléfoot ce dimanche matin, l’entraîneur lensois a été interrogé sur son avenir lors du traditionnel format « oui ou non ». Sans détour, il a confirmé qu’il serait toujours sur le banc de Lens la saison prochaine, répondant « oui » à cette question. En revanche, lorsqu’il a été question d’une éventuelle arrivée à l’Olympique de Marseille cet été, sa réponse a été claire et immédiate : « non ». Un message limpide qui ferme la porte aux spéculations.