Le PSG et l'OL vont partir à la guerre pour un international français !

Ces dernières années, un fossé s'est creusé entre le PSG et l'Olympique Lyonnais (et le reste des écuries de Ligue 1). Si on parle de mercato, les deux formations ne jouent logiquement plus dans la même cour, et ce depuis quelques temps. Mais si on se fie aux informations publiées en Angleterre ce mardi, on pourrait voir les clubs présidés par Nasser Al-Khelaïfi et Jean-Michel Aulas au coude à coude pour le même joueur lors de ce mois de janvier...

Le Daily Star indique ainsi que six clubs pourraient bien enrôler Tanguy Ndombele, parmi lesquels le club de la capitale et la formation rhodanienne. Le média explique que les Parisiens cherchent un milieu de terrain, et évoque notamment un départ de Wijnaldum pour que le milieu français de 25 ans débarque au Parc des Princes. La puissance financière parisienne en fait aussi un argument considérable, puisque le salaire du joueur s'approche des 12 millions d'euros brut et Tottenham voudra récupérer une bonne partie des 65 millions d'euros déboursés pour ses services en 2019.

L'OL, un candidat sérieux ?

Quant à l'OL, il est surtout présenté comme un plan B en cas d'échec des autres prétendants, que sont le Barça, la Roma, Newcastle et l'AC Milan. Un retour aux sources pour retrouver son meilleur niveau est cité comme principal atout en faveur des Rhodaniens par le média anglais, en plus des départs de joueurs comme Guimaraes ou Paqueta qui pourraient aider sur le plan financier.

Une chose est sûre, comme l'indiquait The Athletic dans la journée de lundi, le milieu de terrain de 25 ans souhaite partir cet hiver et se relancer, et Tottenham estime également que c'est la meilleure solution pour les deux parties. Reste maintenant à savoir qui remportera la mise aux enchères...