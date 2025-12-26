Menu Rechercher
Commenter 8
Ligue 1

Le message émouvant d’Amine Harit après le décès de Jean-Louis Gasset

Par Allan Brevi
1 min.
Amine Harit sous les couleurs de l'OM @Maxppp

Le football français est en deuil en ce lendemain de Noël : Jean-Louis Gasset s’est éteint à l’âge de 72 ans. Figure respectée du football en France, l’entraîneur emblématique avait marqué de nombreux clubs de Ligue 1, de Montpellier à Saint-Étienne, en passant par Bordeaux et l’Olympique de Marseille. Fils du cofondateur du MHSC, il incarnait une certaine idée du football, faite d’exigence, de transmission et d’humanité, laissant derrière lui l’image d’un technicien unanimement apprécié dans les vestiaires comme en dehors.

La suite après cette publicité

Parmi les nombreux hommages, celui d’Amine Harit, qui a côtoyé Jean-Louis Gasset à l’OM, illustre l’impact humain de l’homme. Sur Instagram, le milieu marocain a livré un message poignant : « aujourd’hui, les mots sont faibles face à la peine que je ressens. Tu faisais partie de ces personnes rares que l’on rencontre dans le football, mais qui marquent bien au-delà du terrain. J’ai eu la chance de te connaître, d’apprendre à tes côtés, de partager des moments simples, mais précieux. Ta passion, ton humanité, ton sourire et ta bienveillance resteront gravés dans ma mémoire. Le football perd un grand professionnel, mais moi, je perds surtout une belle personne que j’appréciais énormément. Repose en paix. Tu continueras de vivre dans nos souvenirs, dans chaque match, dans chaque vestiaire, dans chaque instant où l’on parlera de respect, de travail et d’amour du jeu. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Amine Harit
Jean-Louis Gasset

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Amine Harit Amine Harit
Jean-Louis Gasset Jean-Louis Gasset
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier