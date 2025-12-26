Le message émouvant d’Amine Harit après le décès de Jean-Louis Gasset

Le football français est en deuil en ce lendemain de Noël : Jean-Louis Gasset s’est éteint à l’âge de 72 ans. Figure respectée du football en France, l’entraîneur emblématique avait marqué de nombreux clubs de Ligue 1, de Montpellier à Saint-Étienne, en passant par Bordeaux et l’Olympique de Marseille. Fils du cofondateur du MHSC, il incarnait une certaine idée du football, faite d’exigence, de transmission et d’humanité, laissant derrière lui l’image d’un technicien unanimement apprécié dans les vestiaires comme en dehors.

Parmi les nombreux hommages, celui d’Amine Harit, qui a côtoyé Jean-Louis Gasset à l’OM, illustre l’impact humain de l’homme. Sur Instagram, le milieu marocain a livré un message poignant : « aujourd’hui, les mots sont faibles face à la peine que je ressens. Tu faisais partie de ces personnes rares que l’on rencontre dans le football, mais qui marquent bien au-delà du terrain. J’ai eu la chance de te connaître, d’apprendre à tes côtés, de partager des moments simples, mais précieux. Ta passion, ton humanité, ton sourire et ta bienveillance resteront gravés dans ma mémoire. Le football perd un grand professionnel, mais moi, je perds surtout une belle personne que j’appréciais énormément. Repose en paix. Tu continueras de vivre dans nos souvenirs, dans chaque match, dans chaque vestiaire, dans chaque instant où l’on parlera de respect, de travail et d’amour du jeu. »