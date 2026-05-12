Un gigantesque scandale d’espionnage à 230 M€ éclate en Angleterre

L’odeur du scandale. De l’autre côté de la Manche, les médias britanniques, en particulier les tabloïds, raffolent des polémiques et des folles histoires en tous genres. Avec Southampton, ils sont servis. Quatrième de Championship avec 80 points au compteur, les Saints disputent les barrages d’accession à la Premier League face à Middlesbrough, qui a le même nombre de points au classement. Mais ces 1/2 finales (aller et retour) sont marquées par un vaste scandale. On ne parle pas d’arbitrage ici, mais d’espionnage. Ce qui a été confirmé par la Ligue anglaise (EFL) vendredi dernier par l’intermédiaire d’un communiqué de presse. « Le Southampton Football Club a été mis en cause aujourd’hui pour violation du règlement de l’EFL, et l’affaire sera renvoyée devant une commission disciplinaire indépendante.»

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Les Saints accusés d’espionnage

Middlesbrough accuse les Saints d’espionnage. Le Daily Mail a révélé qu’un analyste de l’équipe première de Southampton, âgé d’une vingtaine d’années, a été surpris en train d’enregistrer l’entraînement de ses adversaires, cachés derrière un buisson. Sa tentative, si elle est bien confirmée, n’a pas porté ses fruits lors de la manche aller puisque les deux équipes se sont séparées sur un match nul (0-0). Elles s’affrontent ce mardi soir pour la manche retour. Le tout, dans un contexte explosif vous pouvez l’imaginer. Middlesbrough réclame l’exclusion de Southampton. De leur côté, les Saints ont demandé à la ligue de leur accorder un délai supplémentaire afin de mener à bien une enquête interne après ces allégations d’espionnage.

Phil Parsons, le directeur général de Southampton, a expliqué : «le club coopère pleinement avec l’EFL et la Commission de discipline, tout en menant une enquête interne afin de s’assurer que tous les faits et le contexte soient correctement compris. Compte tenu de l’intensité du calendrier des matches et du court délai entre les rencontres, nous avons demandé du temps pour mener à bien ce processus de manière approfondie et responsable. Nous comprenons les discussions et les spéculations qui ont suivi ces derniers jours, mais nous pensons également qu’il est important d’établir le contexte complet avant de tirer des conclusions. Ayant passé beaucoup de temps au sein de ce club, je connais bien le caractère de ses membres.»

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Des sanctions fortes réclamées

Il poursuit : «la solidarité dont ont fait preuve joueurs, staff et supporters tout au long de cette saison a largement contribué à nos progrès, et je suis convaincu que cet esprit perdurera. Cette saison a représenté une nouvelle étape importante pour le club. Même si nous savons qu’il reste encore du travail à accomplir et que nous n’avons pas encore atteint notre objectif final, l’unité dont nous avons fait preuve dans les moments difficiles continue de caractériser le Southampton Football Club. Le soutien de nos supporters tout au long de la saison a une fois de plus été exceptionnel, et tous ceux qui sont liés au club restent pleinement engagés à bâtir un succès à long terme de la bonne manière. Nous nous concentrons désormais pleinement sur le match de ce soir. C’est le moment pour nous tous de soutenir l’équipe et de créer une ambiance encore une fois exceptionnelle à St Mary’s.»

Un match d’accession en Premier League qui vaut 230 M€ (pour la montée, droits tv, etc…) et qui se jouera bien en attendant d’en savoir plus sur d’éventuelles sanctions à l’encontre de Southampton, qui passera devant une commission disciplinaire indépendante. On ne connaît pas encore la date de cette audience. Southampton a donc une épée de Damoclès au-dessus de la tête, d’autant que d’autres pensionnaires de Championship soupçonnent le staff des Saints d’espionnage tout au long de la saison. La ligue anglaise va récupérer tous les appareils et documents susceptibles de révéler des preuves d’espionnage antérieures. Si Southampton est reconnu coupable d’espionnage, le club peut écoper d’une amende comme être exclu de la compétition cette saison. Ce que veulent Middlesbrough et son coach Kim Hellberg. « Je respecte les règles. C’est très simple, très, très simple. C’est une question de règles, et nous respectons les règles. Ensuite, il s’agit de savoir qui édicte ces règles et comment elles vont les faire respecter. C’est de cela qu’il s’agit (maintenant).» Affaire à suivre…