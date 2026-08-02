Real Madrid : Vinicius Jr va devoir s’expliquer avec José Mourinho !

Où jouera Vinicius Jr la saison prochaine ? Il y a fort à parier que même le principal concerné ne soit pas capable de répondre à cette question… Alors qu’il y a quelques jours la presse madrilène se montrait très confiante quant à la prolongation du Brésilien, la donne a récemment changé, après la révélation de différences énormes entre ce que propose le Real Madrid et ce qu’exige le joueur. Puis, l’apparition d’un Arsenal déterminé à recruter l’ailier gauche merengue.

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Le club de la capitale espagnole aurait accepté de monter jusqu’à un salaire de 20 millions d’euros net dans sa dernière offre formulée au clan Vini, alors que le Brésilien touche actuellement 18 millions d’euros net, primes et bonus inclus. Seulement, l’ancien de Flamengo réclame visiblement 30 millions d’euros annuels à sa direction, en plus de diverses primes, dont une prime à la signature de son nouveau contrat, ce que le Real Madrid refuse. Un premier coup de pression a d’ailleurs été mis par Pérez : soit il accepte la dernière offre formulée, soit il part cet été.

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Tête à tête avec Mourinho

Arsenal est aussi arrivé en force dans ce dossier, avec la volonté réelle d’enrôler le Brésilien, en faisant de gros efforts financiers pour le convaincre. Et comme l’indique AS, tout devrait se jouer au cours de la semaine à venir. Le joueur va rentrer à Madrid après ses vacances et va logiquement se réunir avec sa direction pour évoquer son avenir… Mais aussi avec son nouvel entraîneur, José Mourinho.

Effectivement, le joueur de la Canarinha va devoir s’expliquer devant son entraîneur. Il va devoir lui communiquer ses véritables intentions, alors que le Portugais devrait aussi lui faire part du plan qu’il a pour le numéro 7 merengue pour la saison à venir. Une discussion qui pourrait avoir un rôle majeur dans ce feuilleton. On le sait, si l’argent est évidemment un critère à prendre en compte, les questions d’égo sont aussi très importantes. Si Mourinho lui fait savoir qu’il sera son leader offensif, cela pourrait faire pencher la balance en faveur d’une prolongation. Si le Special One lui fait savoir qu’il compte plutôt sur Mbappé ou Bellingham pour être ses leaders offensifs, le Brésilien pourrait bien être tenté par un départ. On en saura plus cette semaine…