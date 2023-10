OM : Gennaro Gattuso est sous le charme d’Amine Harit

La suite après cette publicité

Interrogé sur Amine Harit en conférence de presse, Gennaro Gattuso a tenu un discours très élogieux envers le Marocain de 26 ans. «C’est un joueur formidable. Il peut jouer dans les couloirs et peut être plus libre au milieu de terrain. Il est très intelligent, c’est un leader silencieux. Il parle, suit et voit le foot. Il sort de blessure mais nous apporte au niveau de la qualité. Il peut vraiment devenir un joueur complet. Le fait de voir le foot prouve l’amour qu’il a pour son travail», reconnaissait le nouvel entraîneur de l’OM.

Quelques minutes plus tôt, le milieu offensif marseillais a, lui aussi, loué l’apport du technicien italien depuis son arrivée sur le banc phocéen. «C’est quelqu’un qui envoie énormément de positif, avec Sampaoli on était habitué à cette énergie. Il est venu avec son passé, il apporte énormément de bonnes choses. Le travail a porté ses fruits sur le dernier match. Il envoie des signaux importants pour un groupe, il marche à l’affection, avec des petites choses qui font qu’un groupe vit bien. Depuis qu’il est arrivé, il y a quelques chose de nouveau, c’est de bon augure pour la suite.» Le début d’une belle complicité entre les deux hommes ?