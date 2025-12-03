Villarreal : les débuts de Georges Mikautadze font beaucoup parler

Les larmes de Georges Mikautadze. S’il ne fallait retenir qu’une seule image du dernier mercato de l’Olympique Lyonnais, ce serait celle-ci. Le 1er septembre, le Géorgien de 25 ans a officiellement quitté le club rhodanien, avec lequel il vit décidément une histoire inachevée. Passé une première fois à Lyon entre 2008 et 2015, le buteur est revenu par la grande porte en 2024 après avoir notamment explosé sous le maillot du FC Metz ainsi que celui de l’équipe nationale de Géorgie. En concurrence avec Alexandre Lacazette, le natif de Lyon a connu des débuts timides avant d’enchaîner les buts. Résultat : il a terminé son premier exercice avec 17 buts et 11 passes décisives en 47 apparitions toutes compétitions confondues, prenant petit à petit le pouvoir en attaque. Après le départ du Général, en fin de contrat, le Roi Georges a été couronné nouvelle star de l’équipe. Prêt à assumer ce statut de leader, il a entamé cette nouvelle saison avec détermination.

Titulaire lors des 2 premières journées de Ligue 1, il a ouvert son compteur but face au Racing Club de Lens le 16 août dernier. On ne le savait pas encore, mais c’était son dernier but sous les couleurs lyonnaises. En proie à des difficultés financières, l’OL, qui était marqué à la culotte par la DNCG, a ouvert la porte à son départ. Un retournement de situation puisque les dirigeants l’avaient jugé intransférable tout l’été, misant plutôt sur une vente du prometteur Malick Fofana. Mais les offres attendues pour le Belge ne sont pas venues. Les pensionnaires du Groupama Stadium ont ainsi décidé de sacrifier Georges Mikautadze. Très ému au centre d’entraînement puis au stade, où il a pu faire ses adieux au groupe mais aussi aux supporters, il a quitté l’OL pour la deuxième fois le 1er septembre dernier. La nouvelle a été officialisée par le biais d’un communiqué de presse.

Une histoire d’amour inachevée avec l’OL

«L’Olympique Lyonnais informe du transfert de Georges Mikautadze au club espagnol de Villarreal pour un montant de 36M €, dont 5M€ de bonus, auquel pourra s’ajouter un intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value future.» Dans la foulée, le joueur né en 2000 a expliqué son départ au Canal Football Club sur Canal+. « «Un sacrifice pour le club ? Oui, on peut dire ça comme ça. Je me suis sacrifié pour sauver le club que j’aime. C’était dur. Je repensais à ce qu’il s’était passé petit. (…) Il y avait aussi cette saison d’adaptation et je me disais également que c’était la bonne saison pour tout casser. Il y a eu ce transfert, difficile, parce que tu t’attaches aux gens là-bas, même si ça a été court. C’était fort en émotions. De la rancœur ? Non, (j’en veux) à personne. C’est la vie d’un footballeur. Un jour, tu peux être ici, un autre jour, ailleurs. Je suis content d’être ici (à Villarreal). Il y a une nouvelle page à écrire ici en Espagne. »»

Après la Ligue 1 et l’Eredivisie, où il a fait un passage express du côté de l’Ajax Amsterdam, Mikautadze est parti à la conquête de la Liga. Un championnat qu’il a toujours affectionné selon ses dires. Là-bas, il est arrivé avec un nouveau statut : celui d’une star. En effet, le Sous-marin jaune a fait sauter la banque pour se l’offrir. Mais Marcelino était convaincu par ses qualités. Lancé dans le bain en Liga le 13 septembre face à l’Atlético de Madrid, le Géorgien a rapidement été décisif. En effet, il a été buteur à 3 reprises (contre Osasuna et le Real Madrid en Liga, face à la Juventus en Champions League) et passeur décisif à 1 reprise (contre Séville en Liga). Impliqué sur 4 buts en 7 apparitions, le Roi Georges a bien lancé son aventure. Pour son entraîneur, ce n’était que le début. « Il est encore en phase d’adaptation, il n’est pas là depuis longtemps, mais il montre déjà son potentiel. Il possède de nombreuses qualités techniques, une excellente vision du jeu et un sens du but aiguisé. Nous sommes convaincus qu’il peut nous offrir de grandes performances et nous aider à atteindre nos objectifs.»

Des débuts réussis pour le Roi Georges

Mais par la suite, il a été un peu moins régulier. Il a marqué en Coupe du Roi contre la Ciudad Lucena le 29 octobre. Il s’agit de son dernier but sous les couleurs de Villarreal. Depuis, plus rien. Sur les 4 dernières rencontres auxquelles il a participé, il a été muet. Il faut ajouter qu’il n’était pas dans l’effectif contre l’Espanyol Barcelone le 8 novembre en raison d’une blessure au genou avant de rester sur le banc sans jouer contre le Borussia Dortmund en C1 le 25 novembre. De plus, il faut préciser que durant cette période, il a délivré une passe décisive face au Rayo Vallecano en Liga en raison (1er novembre). Un match qui n’a pourtant pas été du goût de son coach Marcelino. « Il n’a pas fait un bon match, mais ce n’est pas grave. L’équipe est plus importante que n’importe quel joueur, et il faut être performant pour jouer.» Malgré son statut de star de l’équipe, l’ancien de l’OL, qui va manquer le Mondial 2026 avec son pays, n’a pas reçu de traitement de faveur de la part de Villarreal.

Remplaçant lors des deux dernières journées de Liga, Mikautadze n’inquiète pas pour autant son club, où il se sent bien nous a-t-on confié. La presse espagnole, elle, attend encore plus de la part du joueur vedette de Villarreal qui a brillé sur ses premières sorties et qui était qualifié de super recrue. C’est le cas de AS. «George Mikautadze est la recrue phare de Villarreal CF cette saison, représentant le plus gros investissement du club pour un attaquant. Après des débuts prometteurs, l’attaquant géorgien a manqué trois matches pour diverses raisons. Titulaire à Chypre contre Paphos, il a ensuite été contraint de déclarer forfait face à l’Espanyol, n’a joué qu’une demi-heure environ contre Majorque et n’a pas disputé la moindre minute à Dortmund (…) Après ses problèmes de genou, le joueur semble s’être rétabli et est désormais en pleine forme. Il est vrai qu’actuellement, Marcelino dispose de quatre joueurs disponibles pour les positions offensives.»

L’Espagne attend encore plus de la part du Géorgien

AS ajoute: «une équipe qui comprend Gerard Moreno, Ayoze Pérez, Tani Oluwaseyi et Mikautadze lui-même. Par conséquent, gagner une place dans le onze de départ n’est pas chose aisée, mais s’il y avait un joueur parmi les quatre titulaires indiscutables, c’était bien le Géorgien. Son bilan est honorable.» Marca est un poil plus piquant. «Villarreal attend toujours la meilleure version de Mikautadze. Le Géorgien, recrue phare de l’été, n’a pas encore répondu aux attentes à La Cerámica. Villarreal a mis le paquet cet été pour s’attacher les services de George Mikautadze. Le transfert de l’attaquant géorgien en fin de mercato a été un véritable coup de maître pour le club, qui a déboursé la somme record de 30 M€ pour réaliser la plus grosse dépense de son histoire. Et malgré quelques éclairs de génie, force est de constater que ses performances actuelles sont encore loin d’être celles du joueur décisif en qui le club de La Plana fondait tant de confiance. Sans préparation ni temps d’adaptation, Mikautadze est arrivé à Villarreal après le début du championnat, après avoir disputé la première journée de Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais, pour lequel il avait inscrit un but. Et, malgré des débuts prometteurs sous le maillot jaune, cet engouement initial s’est estompé au fil des semaines »

La publication espagnole conclut : «(depuis, son temps de jeu a diminué, notamment en raison de problèmes physiques. Mais la réalité est que les performances des autres attaquants, avec le retour de Gerard et les prestations convaincantes d’Oluwaseyi, lui ont fait perdre du temps de jeu. Mardi dernier à Dortmund, malgré l’importance du match, il n’a pas foulé la pelouse. Au cours des deux derniers mois de compétition, il n’a inscrit qu’un seul but, en Coupe contre le modeste Lucena. Pour l’instant, l’international géorgien n’a pas encore trouvé sa place sur le terrain avec le Sous-marin jaune. Le club espère que ce problème se résoudra de lui-même avec le temps et une adaptation au style de jeu. Heureusement pour Villarreal, l’équipe dispose de suffisamment d’options offensives pour rester compétitive en Liga, mais il faut bien dire que le Géorgien n’a pas été recruté pour être un simple atout offensif de plus, mais un joueur clé.» Le Roi Georges aura l’occasion de répondre ce soir lors du 2e tour de la Coupe du Roi face au CA Antonio. Il est annoncé titulaire lors d’un match où il pourra retrouver la confiance et le chemin des filets. Une mission taillée sur mesure pour le Géorgien.