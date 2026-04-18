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Arsenal : Jorginho n’en pouvait plus des méthodes de Mikel Arteta

Par Maxime Barbaud
1 min.
Jorginho avec Arsenal @Maxppp

À 34 ans, Jorginho a découvert ou plutôt redécouvert le football brésilien. Natif d’Imbituba au sud du Brésil, l’international italien a toujours évolué en Europe durant sa carrière professionnelle avant de rejoindre Flamengo l’été dernier. Il admet à The Times avoir fait son temps à Arsenal où il ne prenait plus beaucoup de plaisir à s’entraîner. La faute à Mikel Arteta et ses obsessions de travailler les coups de pied arrêtés.

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«Mikel Arteta aime accorder une grande importance aux coups de pied arrêtés, mais pour moi, ça ressemble à des devoirs ennuyeux, affirme le milieu de terrain. J’ai dû trouver un endroit où je pouvais à nouveau prendre du plaisir à jouer au football. Quand on fait ses devoirs, on obtient des résultats. Mais quand on met autant l’accent sur les coups de pied arrêtés, on ne joue pas au football.» Cette méthode porte néanmoins ses fruits malgré la qualité de jeu ennuyeuse des Gunners.

Pub. le - MAJ le
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