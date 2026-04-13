Un joueur des Corinthians expulsé pour s’être… touché les parties génitales

Ce dimanche, les Corinthians ont arraché le match nul (0-0) contre Palmeiras, leader. Un résultat finalement positif puisque la formation de Memphis Depay, blessé et absent pour l’occasion, a évolué en double infériorité. L’équipe de Sao Paulo s’est d’abord retrouvée à 10 dès la 35e minute après l’expulsion d’André. Et il ne s’agissait pas d’un tacle trop rugueux… En effet, le joueur a reçu un carton rouge pour s’être touché les parties génitales.

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Après un duel aérien avec Andreas Pereira, André s’est relevé en attrapant ses parties génitales par-dessus son short. Dénoncé par Mauricio, joueur de Palmeiras, André a finalement vu rouge après intervention du VAR. L’arbitre mettant lui aussi la main à la poche. «Le règlement du jeu prévoit plusieurs situations constituant des infractions passibles d’un carton rouge direct», a de son côté rappelé PC de Oliveira, journaliste de Globo Esporte.