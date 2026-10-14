Real Madrid : grosse sanction confirmée pour Vinicius Jr !

Le verdict est tombé. Vinicius Jr avait encore, tristement, fait parler de lui lors du choc de Liga du week-end dernier face à Villarreal, remporté 1-0 par les Merengues. Et pour cause, le Brésilien avait été expulsé après avoir tiré les cheveux de Nathan Saliba. Une expulsion jugée méritée par certains, sévère pour d’autres, mais qui va coûter très cher à l’ailier de la Canarinha.

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Effectivement, il sera suspendu pour les 4 prochaines rencontres de Liga. Il manquera donc le match du week-end face à Séville, le Clasico, ainsi que les rencontres face au Racing de Santander et Valence. Un coup dur pour José Mourinho, alors que le Real Madrid joue déjà très gros lors de ce mois d’octobre, et une défaite face à l’ennemi juré barcelonais pourrait déjà vraiment compromettre les options de titre de l’équipe en Liga.

Mourinho va devoir faire sans lui

Le Comité de Compétition de la Fédération Espagnole a ainsi décidé de punir Vinicius Jr avec 2 matchs pour l’action polémique en question, et de rajouter 2 rencontres supplémentaires pour son comportement après son expulsion, lui qui s’est montré très agressif auprès de l’arbitre après avoir reçu son carton rouge.

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Voilà qui ne fait pas les affaires de José Mourinho, ni du principal concerné. Déjà très critiqué à Madrid pour ses récentes prestations, le Brésilien n’aura pas l’occasion de se refaire lors des prochains matchs, même s’il pourra tout de même jouer les duels de Ligue des Champions contre la Roma dès ce soir, puis contre Leipzig. Il risque aussi de voir Yan Diomandé saisir son opportunité, alors qu’à Madrid, beaucoup voulaient déjà voir l’Ivoirien à sa place dans le onze titulaire…