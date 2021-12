Nice-Strasbourg : l'autocritique de Christophe Galtier

L'OGC Nice est à l'arrêt. Ce dimanche, à l'occasion de la 17ème journée de Ligue 1, les Aiglons ont concédé une troisième défaite (sans inscrire le moindre but) de rang à l'Allianz Riviera face au RC Strasbourg Alsace (0-3). Présent en conférence de presse, Christophe Galtier a tout d'abord tenté d'analyser cette nouvelle contre-performance : «tout ce qu'on faisait d'assez bien il y a un certain moment déjà, on n'arrive plus à le faire. Quand je fais ce constat, je crois juste qu'il faut se poser les vraies bonnes questions. Je ne peux pas reprocher à mes joueurs de ne pas courir, mais quand on constate qu'ils font beaucoup d'efforts et que ça rend ce genre de match, avec une incapacité à récupérer le ballon, à défendre en avançant, à rattraper l'erreur du partenaire, sur l'aspect défensif, et que sur l'aspect offensif, on a beaucoup de mal à déstabiliser une défense, une équipe, un bloc, je dois être le premier à me remettre en question sur ce que je demande aux joueurs qu'ils n'arrivent plus à faire».

En proie aux doutes ces dernières semaines, les Azuréens ne parviennent donc plus à s'exprimer collectivement. Une situation inquiétante pour l'actuel 4e de Ligue 1 débouchant sur une autocritique pour le moins sincère de l'ancien coach des Dogues, champions de France en titre : «je suis obligé de faire mon autocritique et croyez-moi, elle est très dure. Je suis le seul responsable de ce qu'on ne voit plus. Quand on est là, c'est une remise en question profonde de ce que doit être notre manière de jouer et d'aborder les matches. Est-ce que j'en demande trop à mes joueurs ? Sont-ils capables de le faire ? Faut-il modifier les choses pour regagner en confiance et être moins lisibles par l'adversaire ? Car à chaque fois, on est battus sur nos points faibles...» En pleine spirale négative, Galtier tente donc de comprendre ce qu'il manque à ses joueurs mais le temps presse et la prochaine journée face au Stade Rennais s'annonce d'ores et déjà compliquée...