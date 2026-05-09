Menu Rechercher
Commenter 6
Ligue 2

Ligue 2 : une première historique pour la Corse depuis 1965

Par Tom Courel
1 min.
Le logo du Sporting Club de Bastia @Maxppp

C’est officiel depuis quelques instants ! le SC Bastia est relégué en Ligue 3. Après un arrêt de jeu insoutenable et une défaite face au Mans (0-2), les Corses sont 17es au classement et devront batailler à l’échelle inférieure à la rentrée. Si cette descente est cruelle pour les supporters, elle est également triste pour l’île de Beauté toute entière.

La suite après cette publicité

En effet, aucun club corse n’évoluera dans les deux premières divisions la saison prochaine, et ce, pour la première fois depuis la saison 1964/65. Pour rappel, Ajaccio évoluait en Régional 2 cette saison après une rétrogradation administrative. Il va donc falloir attendre pour retrouver une des deux formations dans l’élite…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (6)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
Bastia

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
Bastia Logo Bastia
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier