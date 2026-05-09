Ligue 2 : une première historique pour la Corse depuis 1965

C’est officiel depuis quelques instants ! le SC Bastia est relégué en Ligue 3. Après un arrêt de jeu insoutenable et une défaite face au Mans (0-2), les Corses sont 17es au classement et devront batailler à l’échelle inférieure à la rentrée. Si cette descente est cruelle pour les supporters, elle est également triste pour l’île de Beauté toute entière.

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En effet, aucun club corse n’évoluera dans les deux premières divisions la saison prochaine, et ce, pour la première fois depuis la saison 1964/65. Pour rappel, Ajaccio évoluait en Régional 2 cette saison après une rétrogradation administrative. Il va donc falloir attendre pour retrouver une des deux formations dans l’élite…