Norwich-Manchester City : les compositions officielles

Trois jours après sa victoire sans forcer face à Brentford (2-0), le leader de Premier League, Manchester City se déplace à Carrow Road pour y défier le dix-huitième du championnat, Norwich, dans le cadre de la 25ème journée de Premier League. Toujours privé de Gabriel Jesus et du jeune Cole Palmer, et à trois jours du match aller de sa double confrontation face au Sporting en huitième de finale de la Ligue des champions, Pep Guardiola effectue un turn-over avec les titularisations d'Oleksandr Zinchenko, Fernandinho ou encore Nathan Aké. Kevin De Bruyne et Cancelo sont ménagés.

Dean Smith opte pour sa part pour un 4-3-3 après plusieurs parties en 4-4-2 (avec un double pivot). L'attaque est évidemment emmenée par le buteur finlandais Teemu Pukki, tandis que Billy Gilmour occupe un rôle de sentinelle et que Josh Sargent démarre sur le côté droit de l'attaque.

Les compositions d'équipes :

Norwich : Gunn - Aarons, Hanley, Gibson, Williams - Gilmour - McLean, Lees-Melou - Sargent, Pukki, Rashica.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨



▪️ City return to 4-3-3

▪️ Gilmour and Sargent back in

▪️ Idah and Placheta make way#NCFC | #NORMCI pic.twitter.com/IMKBjfgFBb — Norwich City FC (@NorwichCityFC) February 12, 2022

Manchester City : Ederson - Walker, Dias, Ake, Zinchenko - Gündogan, Fernandinho, Silva - Mahrez, Foden, Sterling.