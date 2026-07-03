Serie A
Massimiliano Allegri, nouveau coach du Napoli
1 min.
@Maxppp
C’était prévu, c’est désormais officiel. Après son départ de l’AC Milan, Massimiliano Allegri a retrouvé un banc en Serie A. Le coach italien de 58 ans succède à Antonio Conte sur le banc du Napoli.
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Mister Allegri is proud to be one of us!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 3, 2026
Leggi il comunicato 👉 https://t.co/BFWcEi2GX5
💙 #ProudToBeNapoli | #WelcomeAllegri | #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/MqGlaiuMxC
«Le SSC Napoli souhaite la bienvenue à Massimiliano Allegri, qui prend les rênes de l’équipe première. L’entraîneur a signé un contrat qui le lie au club jusqu’au 30 juin 2029», peut-on lire dans le communiqué publié par le club napolitain.
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