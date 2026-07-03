Massimiliano Allegri, nouveau coach du Napoli

C’était prévu, c’est désormais officiel. Après son départ de l’AC Milan, Massimiliano Allegri a retrouvé un banc en Serie A. Le coach italien de 58 ans succède à Antonio Conte sur le banc du Napoli.

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«Le SSC Napoli souhaite la bienvenue à Massimiliano Allegri, qui prend les rênes de l’équipe première. L’entraîneur a signé un contrat qui le lie au club jusqu’au 30 juin 2029», peut-on lire dans le communiqué publié par le club napolitain.