Mercato PSG : énorme retournement de situation pour Zion Suzuki

Le feuilleton Zion Suzuki est bel et bien lancé. Auteur d’un bon Mondial avec la sélection japonaise, le gardien de Parme a tapé dans l’œil de plusieurs écuries. Deux se battent actuellement en coulisse pour l’attirer dans leurs filets. D’un côté, il y a le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, qui compte déjà sur Matvey Safonov, Lucas Chevalier ou encore Alessandro Longoni, apprécie beaucoup le profil du portier parmesan. La perspective de rejoindre les champions de France et d’Europe séduit le natif de Newark. Mais il sait aussi qu’il n’a pas vraiment de garantie concernant son temps de jeu puisque la concurrence est féroce en France.

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Les pensionnaires du Parc des Princes ont d’ailleurs fait savoir qu’ils aimeraient le recruter pour en faire une doublure dans un premier temps, ce qui nécessiterait un départ de Chevalier, ou bien l’acheter et l’envoyer en prêt. Ce qui fait les affaires de la Juventus, l’autre candidat déclaré à sa signature. Comme l’a expliqué La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti, qui échange avec le portier et son entourage, est un grand fan du joueur auquel il peut offrir une place de numéro un sans problème. La publication au papier rose a même ajouté que la Juve, qui entretient de bonnes relations avec Parme, était en pole sur ce dossier.

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Le PSG est toujours là pour Suzuki

Mais la Vieille Dame n’a pas encore convaincu les Parmesans, qui veulent au moins 30 M€ pour leur joueur. Une première offre a même été rejetée comme expliqué par nos soins. Nous vous avons aussi indiqué que le PSG est toujours très bien placé sur ce dossier et que le club français avance même bien. Voilà où nous en étions il y a deux jours. Ce vendredi, de nouveaux éléments nous arrivent d’Italie. La Gazzetta dello Sport révèle que la concurrence du PSG sur ce dossier est un vrai problème pour la Juventus, qui avance un peu plus ses pions sur Guglielmo Vicario. Un portier beaucoup plus accessible puisque Tottenham ne compte pas sur lui.

Les Spurs sont d’ailleurs prêts à faciliter son départ sous la forme d’un transfert ou d’un prêt avec option d’achat. Malgré cela, les Piémontais suivent toujours la piste menant à Suzuki. Tuttosport précise qu’ils n’excluent pas non plus de recruter Vicario et Suzuki, qui alterneraient dans les cages. Ce qui n’est pas un bon point dans leur tentative de séduire le Japonais, auquel il proposait une place de titulaire indiscutable au départ. De son côté, Sport Mediaset ajoute que la Juve envisage un dernier scénario dans ce dossier. En effet, le club italien ne serait pas contre récupérer Suzuki en prêt, une fois qu’il aura été acheté par…le PSG. Il reste à savoir si cette option séduirait Paris et Suzuki, qui apprécie aussi la Juventus.