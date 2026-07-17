L’OM communique sur le départ d’Aubameyang à La Corogne

Pendant que l’OM lançait sa préparation par une victoire face au Yamoussokro FC ce vendredi soir (3-0), le Deportivo La Corogne a officialisé l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant gabonais de 37 ans a rejoint le club espagnol pour 1,5 M€ (le prix de sa clause). Un départ qui s’explique en partie par le besoin de l’OM de vendre.

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L’Olympique de Marseille annonce le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang au Deportivo La Corogne. 🇪🇸



Le Club remercie Pierre-Emerick et lui souhaite pleine réussite dans la suite de sa carrière. 🤝 pic.twitter.com/BmRvUFHGjt — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 17, 2026

«L’attaquant gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang, quitte l’Olympique de Marseille et rejoint La Corogne, confirme le club phocéen dans un communiqué. Olympien en 2023-2024 et 2025-2026, Pierre-Emerick Aubameyang a disputé 51 matchs et marqué 30 buts lors de sa première saison à Marseille puis 41 matchs pour 14 buts la saison dernière. L’attaquant international gabonais quitte l’Olympique de Marseille et rejoint le club espagnol de La Corogne. La formation galicienne a terminé la saison 2025-2026 à la deuxième place de deuxième division espagnole et évoluera donc en Liga cette saison. L’Olympique de Marseille remercie Pierre-Emerick Aubameyang pour son implication sous le maillot blanc et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.»