LOSC : le verdict est tombé pour Ethan Mbappé

Par Santi Aouna - Sebastien Denis
2 min.
Ethan Mbappé @Maxppp

Le pessimisme affiché en conférence de presse n’était malheureusement pas une posture. Alors que l’entraîneur Bruno Genesio confiait ce week-end avoir « peur » pour son jeune milieu de terrain, Ethan Mbappé, les examens médicaux ont livré leur verdict. Et comme redouté, le coup est rude pour l’ancien Parisien. « Je ne pense pas avoir de très bonnes nouvelles pour lui. Ce qui est certain, c’est qu’on l’a perdu pour quelque temps », lâchait le technicien nordiste juste après le match perdu face à l’OL (1-0). Il avait vu juste. Selon nos informations, les premiers examens réalisés par Ethan Mbappé révèlent une rupture du tendon de la cuisse droite. Une nuance importante doit toutefois être apportée : la rupture n’est pas totale. Si ce diagnostic permet d’éviter le scénario catastrophe d’une rupture complète, la sentence reste lourde. Le joueur en a pour au moins deux mois d’arrêt, une durée qui pourrait s’allonger selon l’évolution de sa cicatrisation.

Cette blessure réveille de mauvais souvenirs pour le clan Mbappé. En mai dernier, sous les couleurs du LOSC face à Angers, Ethan avait subi une blessure similaire, mais à la jambe gauche. Cela l’avait contraint à passer sur la table d’opération et avait entraîné une absence de quatre mois. C’était d’ailleurs la crainte majeure du staff ces dernières heures : que la blessure à l’ischio-jambier droit nécessite une nouvelle intervention chirurgicale, ce qui aurait de facto signé la fin de sa saison. Si le diagnostic de la rupture « non totale » laisse un espoir d’éviter le bloc, le protocole de soins s’annonce tout de même long et fastidieux. C’est un véritable coup d’arrêt pour l’ancien milieu du PSG qui enchainait les bonnes performances avec les Dogues. Il devra désormais faire preuve de patience avant de retrouver les terrains, au mieux, pour le sprint final du championnat.

