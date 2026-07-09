Lens : Angelo Fulgini va s’engager à Al-Khaleej

Après une saison convaincante en prêt à Al-Taawoun, Angelo Fulgini ne va pas retrouver le RC Lens. Auteur de cinq buts et 11 passes décisives en 32 rencontres sous les couleurs du club saoudien, le milieu offensif de 29 ans va rester dans le Golfe. Un accord total a été trouvé entre Lens et Al-Khaleej.

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Selon nos informations, l’ancien joueur du SCO d’Angers et de Valenciennes va s’engager dans les prochaines heures pour deux ans avec le club saoudien. Sous contrat avec les Sang et Or jusqu’en 2027, Fulgini ne faisait plus partie des plans lensois.