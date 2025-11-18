Menu Rechercher
Brésil : Vinicius Jr copieusement hué par les supporters tunisiens

Par Josué Cassé
1 min.
Vinicius Jr lors de la Copa America 2024 @Maxppp
Brésil 1-1 Tunisie

Tombeur du Sénégal samedi dernier, le Brésil poursuit sa trêve internationale avec une rencontre amicale de prestige face à la Tunisie. Pour l’occasion, Carlo Ancelotti procède à trois changements seulement par rapport au onze aligné face aux Sénégalais. Wesley remplace Gabriel, blessé, alors que Bento débute dans les cages et que Caio Henrique intègre la défense auriverde.

En attaque, la Seleção pourra toutefois compter sur un trio XXL avec Matheus Cunha, Estevao et le Madrilène Vinicius Jr. Ce dernier a d’ailleurs été copieusement sifflé par les supporters tunisiens, venus en nombre du côté de Lille pour assister à cette rencontre. Reste à savoir si le numéro 7 brésilien se fera (encore) remarquer par son attitude durant ce match…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (5)
