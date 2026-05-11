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Liga

Gavi recadre Vinícius Jr après le Clásico

Par Allan Brevi
1 min.
Ferran Torres, Gavi et Dani Olmo @Maxppp
Barcelone 2-0 Real Madrid

Après la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid (2-0), synonyme de sacre en Liga, Gavi s’est notamment exprimé sur son duel à distance avec Vinícius Júnior. Le milieu blaugrana a insisté sur l’intensité de leurs confrontations, rappelant que les échanges restent souvent très électriques sur le terrain entre deux joueurs aux tempéraments explosifs.

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Revenant sur un accrochage pendant le Clasico, Gavi a tenu à dédramatiser la situation tout en assumant pleinement son caractère : « Vinicius, c’est le football. Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain. C’est un joueur impulsif, comme moi. Vinicius est un joueur fantastique. Je lui ai dit de la fermer, et c’est tout. Ce qui se passe sur le terrain, c’est une chose, et ce qui se passe en dehors, c’en est une autre. Sur le terrain, je défends mes couleurs et je me donne à fond. En dehors du terrain, je suis complètement différent, même si ça ne paraît pas. »

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